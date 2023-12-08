"Никому не удавалось". На Западе сообщили о скачке России в ключевой сфере
Myśl Polska: терминал "Арктик СПГ 2" не имеет аналогов в мире
© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкГравитационная платформа по производству сжиженного газа в строительном центре "Новатэка"
Гравитационная платформа по производству сжиженного газа в строительном центре "Новатэка". Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Газоперерабатывающий терминал "Арктик СПГ 2" не имеет аналогов в мире и свидетельствует о рывке России в технологической гонке с Западом, заявил обозреватель польского издания Myśl Polska Анджей Щесняк.
"Эта установка является единственной в своем роде. Никому ранее не удавалось сжижать метан в таком масштабе на основаниях гравитационного типа", — написал журналист.
Щесняк отметил, что терминал по производству сжиженного газа представляет собой результат работы сотен российских предприятий. По его словам, строительство "Арктик СПГ 2" создает рабочие места для 80 тысяч человек, включая 17 тысяч в Мурманске.
Журналист считает терминал примером успешного импортозамещения. Он обратил внимание на то, что корпорация "Новатэк" смогла найти альтернативу зарубежным компонентам, производители которых прекратили поставки в Россию.
По мнению обозревателя, "Арктик СПГ 2" — это безусловный успех российских инженеров и технологических корпораций.
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"Я уже писал в своих предыдущих статьях о том, насколько успешно Россия участвует в технологической гонке, однако «Арктик СПГ 2» по сравнению с ее прежними достижениями — это качественный скачок", — заключил Щесняк.
"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Его участники — "Новатэк" (60 процентов), французская Total (10 процентов), китайская CNOOC (10 процентов), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10 процентов) и консорциум японских Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC — Japan Arctic LNG (10 процентов). Первую линию терминала планируется запустить до конца 2023 года.
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