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На Кубани субвенции на жилье сиротам смогут перераспределять между районами - РИА Новости, 08.12.2023
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Краснодарский край
 
20:37 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/siroty-1914718578.html
На Кубани субвенции на жилье сиротам смогут перераспределять между районами
На Кубани субвенции на жилье сиротам смогут перераспределять между районами - РИА Новости, 08.12.2023
На Кубани субвенции на жилье сиротам смогут перераспределять между районами
Средства, выделенные районам Краснодарского края на покупку жилья для детей-сирот, будут корректировать исходя из объема освоения и перераспределять в другие... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T20:37
2023-12-08T20:37
краснодарский край
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россия
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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Средства, выделенные районам Краснодарского края на покупку жилья для детей-сирот, будут корректировать исходя из объема освоения и перераспределять в другие муниципалитеты, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК). "Поправки предусматривают возможность уменьшения объема субвенции, направленной в бюджет муниципального образования на сумму, в отношении которой муниципалитетом не заключены контракты на приобретение жилых помещений, в случае недостижения ежеквартальных значений показателей результативности осуществления отдельных государственных полномочий, и подлежат перераспределению. Перераспределение высвободившихся средств осуществляется между муниципальными образованиями, подтвердившими способность дополнительного (сверх квоты) приобретения жилых помещений и их предоставления детям-сиротам в текущем году", - говорится в сообщении. Кроме того, на заседании приняли поправки в законодательство, позволяющие муниципалитетам компенсировать расходы поездок детям-сиротам, проживающих на Кубани, на отдых и лечение в пределах России. "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – особая категория наших земляков. Они нуждаются в максимальной помощи со стороны государства, и мы внимательно отслеживаем их положение, изучаем все возможности введения дополнительных мер поддержки. Вносимые сейчас изменения в действующее законодательство позволят совершенствовать систему предоставления им бесплатного жилья, а также сделать более удобными и комфортными периодические их выезды из всех точек края к местам лечения и отдыха", - передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.
https://ria.ru/20231208/raskhody-1914678201.html
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краснодарский край, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия
На Кубани субвенции на жилье сиротам смогут перераспределять между районами

На Кубани субвенции на жилье сиротам смогут перераспределять между районами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Средства, выделенные районам Краснодарского края на покупку жилья для детей-сирот, будут корректировать исходя из объема освоения и перераспределять в другие муниципалитеты, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).
"Поправки предусматривают возможность уменьшения объема субвенции, направленной в бюджет муниципального образования на сумму, в отношении которой муниципалитетом не заключены контракты на приобретение жилых помещений, в случае недостижения ежеквартальных значений показателей результативности осуществления отдельных государственных полномочий, и подлежат перераспределению. Перераспределение высвободившихся средств осуществляется между муниципальными образованиями, подтвердившими способность дополнительного (сверх квоты) приобретения жилых помещений и их предоставления детям-сиротам в текущем году", - говорится в сообщении.
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Кроме того, на заседании приняли поправки в законодательство, позволяющие муниципалитетам компенсировать расходы поездок детям-сиротам, проживающих на Кубани, на отдых и лечение в пределах России.
"Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – особая категория наших земляков. Они нуждаются в максимальной помощи со стороны государства, и мы внимательно отслеживаем их положение, изучаем все возможности введения дополнительных мер поддержки. Вносимые сейчас изменения в действующее законодательство позволят совершенствовать систему предоставления им бесплатного жилья, а также сделать более удобными и комфортными периодические их выезды из всех точек края к местам лечения и отдыха", - передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.
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