https://ria.ru/20231208/siriya-1914731596.html

При нападении боевиков в сирийской провинции Алеппо погибли пять военных

При нападении боевиков в сирийской провинции Алеппо погибли пять военных - РИА Новости, 08.12.2023

При нападении боевиков в сирийской провинции Алеппо погибли пять военных

В результате нападения боевиков на позиции сирийских правительственных сил в провинции Алеппо погибли пять сирийских военнослужащих, еще 15 ранены, сообщил... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T22:18

2023-12-08T22:18

2023-12-08T22:19

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В результате нападения боевиков на позиции сирийских правительственных сил в провинции Алеппо погибли пять сирийских военнослужащих, еще 15 ранены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить."В результате нападения диверсионной группы боевиков незаконных вооруженных формирований на позиции сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Урус-эс-Сугра провинции Алеппо, погибло пять сирийских военнослужащих, 15 получили ранения", - сказал Кулить на брифинге.Также он уточнил, что в Идлибе в результате снайперского огня со стороны боевиков убит один сирийский военный, еще один ранен.Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в Алеппо – три обстрела, в Идлибе – два обстрела."За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата", - заявил Кулить.Он уточнил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции".* Террористические группировки, запрещенные в России.

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

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