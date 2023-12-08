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При нападении боевиков в сирийской провинции Алеппо погибли пять военных
При нападении боевиков в сирийской провинции Алеппо погибли пять военных - РИА Новости, 08.12.2023
При нападении боевиков в сирийской провинции Алеппо погибли пять военных
В результате нападения боевиков на позиции сирийских правительственных сил в провинции Алеппо погибли пять сирийских военнослужащих, еще 15 ранены, сообщил... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T22:18
2023-12-08T22:18
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В результате нападения боевиков на позиции сирийских правительственных сил в провинции Алеппо погибли пять сирийских военнослужащих, еще 15 ранены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить."В результате нападения диверсионной группы боевиков незаконных вооруженных формирований на позиции сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Урус-эс-Сугра провинции Алеппо, погибло пять сирийских военнослужащих, 15 получили ранения", - сказал Кулить на брифинге.Также он уточнил, что в Идлибе в результате снайперского огня со стороны боевиков убит один сирийский военный, еще один ранен.Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в Алеппо – три обстрела, в Идлибе – два обстрела."За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата", - заявил Кулить.Он уточнил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции".* Террористические группировки, запрещенные в России.
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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), россия
В мире, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Россия
При нападении боевиков в сирийской провинции Алеппо погибли пять военных
ЦПВС: при нападении боевиков в сирийской провинции Алеппо погибли пять военных
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
В результате нападения боевиков на позиции сирийских правительственных сил в провинции Алеппо погибли пять сирийских военнослужащих, еще 15 ранены, сообщил
замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"В результате нападения диверсионной группы боевиков незаконных вооруженных формирований на позиции сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Урус-эс-Сугра провинции Алеппо, погибло пять сирийских военнослужащих, 15 получили ранения", - сказал Кулить на брифинге.
Также он уточнил, что в Идлибе
в результате снайперского огня со стороны боевиков убит один сирийский военный, еще один ранен.
Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в Алеппо – три обстрела, в Идлибе – два обстрела.
"За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата", - заявил Кулить.
Он уточнил, что в районе Эт-Танф
за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15
, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции".
* Террористические группировки, запрещенные в России.
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