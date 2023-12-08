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Источник: на месторождениях нефти в Сирии обстреляли американскую базу
Источник: на месторождениях нефти в Сирии обстреляли американскую базу - РИА Новости, 08.12.2023
Источник: на месторождениях нефти в Сирии обстреляли американскую базу
Американская база на месторождениях нефти в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T21:10
2023-12-08T21:10
2023-12-08T21:10
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ДАМАСК, 8 дек - РИА Новости. Американская база на месторождениях нефти в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, заявил РИА Новости местный источник. Согласно источнику, база была обстреляна четырьмя ракетами. "Ракеты упали в районе домов на месторождениях Аль-Джабса, которые американские войска занимают в качестве базы", - сказал источник. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что число атак на объекты США в Ираке и Сирии возросло до 78, пострадали 66 военных.
https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html
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в мире, сирия, сша, ирак, министерство обороны сша
В мире, Сирия, США, Ирак, Министерство обороны США
Источник: на месторождениях нефти в Сирии обстреляли американскую базу
На месторождениях нефти в Сирии американскую базу обстреляли ракетами