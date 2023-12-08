Великобритания расширила санкции против Белоруссии
Британия расширила антибелорусский санкционный список на 17 позиций
Флаги Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Великобритания расширила антибелорусский санкционный список на 17 позиций, ввела ограничительные меры в отношении ряда судей и прокуроров, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
"Семнадцать позиций были добавлены в единый санкционный список и подлежат заморозке активов", - сказано там.
Среди попавших под санкции лиц – судьи различных судов, в том числе и Верховного, а также прокуроры. По утверждению британского МИД, они участвуют "в политически мотивированных делах против политических активистов, независимых журналистов и защитников прав человека".
В санкционный список попали судьи Верховного суда Валентина Кулик и Игорь Любовицкий, судьи Минского городского суда Светлана Бондаренко, Петр Орлов и Валентина Зенькевич, судья Минского муниципального суда Сергей Хрипач, а также судьи Минского областного суда Сергей Епихов и Вячеслав Тулейко.
Кроме того, санкции были введены против судьи Гомельского областного суда Николая Доли и судьи Ленинского района Минска Марины Запасник.
Вместе с этим под ограничительные меры попали прокурор Роман Бизюк, старший прокурор Александр Король, прокуроры Сергей Гиргель и Татьяна Гракун, глава и заместитель отдела прокуратуры Гомельской области по надзору за соблюдением права судебных решений по уголовным делам Денис Микушев и Михаил Ковалёв, а также главный следователь Антон Коляго.