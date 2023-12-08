https://ria.ru/20231208/sanktsii-1914574720.html

Великобритания расширила санкции против Белоруссии

Великобритания расширила санкции против Белоруссии - РИА Новости, 08.12.2023

Великобритания расширила санкции против Белоруссии

Великобритания расширила антибелорусский санкционный список на 17 позиций, ввела ограничительные меры в отношении ряда судей и прокуроров, говорится в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:39

2023-12-08T12:39

2023-12-08T13:39

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Великобритания расширила антибелорусский санкционный список на 17 позиций, ввела ограничительные меры в отношении ряда судей и прокуроров, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства."Семнадцать позиций были добавлены в единый санкционный список и подлежат заморозке активов", - сказано там.Среди попавших под санкции лиц – судьи различных судов, в том числе и Верховного, а также прокуроры. По утверждению британского МИД, они участвуют "в политически мотивированных делах против политических активистов, независимых журналистов и защитников прав человека".В санкционный список попали судьи Верховного суда Валентина Кулик и Игорь Любовицкий, судьи Минского городского суда Светлана Бондаренко, Петр Орлов и Валентина Зенькевич, судья Минского муниципального суда Сергей Хрипач, а также судьи Минского областного суда Сергей Епихов и Вячеслав Тулейко.Кроме того, санкции были введены против судьи Гомельского областного суда Николая Доли и судьи Ленинского района Минска Марины Запасник.Вместе с этим под ограничительные меры попали прокурор Роман Бизюк, старший прокурор Александр Король, прокуроры Сергей Гиргель и Татьяна Гракун, глава и заместитель отдела прокуратуры Гомельской области по надзору за соблюдением права судебных решений по уголовным делам Денис Микушев и Михаил Ковалёв, а также главный следователь Антон Коляго.

https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914357720.html

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