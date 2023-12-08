https://ria.ru/20231208/samolet-1914544813.html

S7 опровергла информацию о возгорании на самолете, вернувшемся в Толмачево

S7 опровергла информацию о возгорании на самолете, вернувшемся в Толмачево - РИА Новости, 08.12.2023

S7 опровергла информацию о возгорании на самолете, вернувшемся в Толмачево

Авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") опровергла информацию о возгорании двигателей самолета, вернувшегося в "Толмачево", во время взлета произошло колебание... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:07

2023-12-08T11:07

2023-12-08T11:07

новосибирск

s7 airlines

толмачево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") опровергла информацию о возгорании двигателей самолета, вернувшегося в "Толмачево", во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы, посадка произошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиакомпании. Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что самолет компании вернулся в Новосибирск из-за возгорания двигателей. "Восьмого декабря рейс S7 2502 Новосибирск-Москва вернулся в аэропорт "Толмачево" по техническим причинам. Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Информация о возгорании двигателей, которая распространяется рядом Telegram-каналов и СМИ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Компания уточнила, что на текущий момент самолет направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы. "На замену подготовлен резервный борт. Вылет рейса запланирован на 14:40 по местному времени. Во время ожидания вылета пассажирам предоставляются напитки и питание. Также часть пассажиров пересадили на доступные рейсы с более ранним вылетом", - рассказали в пресс-службе S7.

https://ria.ru/20231201/samolet-1913063754.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирск, s7 airlines, толмачево (аэропорт), происшествия