S7 опровергла информацию о возгорании на самолете, вернувшемся в Толмачево
S7 опровергла данные о возгорании двигателей самолета, вернувшегося в Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолет авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") опровергла информацию о возгорании двигателей самолета, вернувшегося в "Толмачево", во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы, посадка произошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что самолет компании вернулся в Новосибирск из-за возгорания двигателей.
«
"Восьмого декабря рейс S7 2502 Новосибирск-Москва вернулся в аэропорт "Толмачево" по техническим причинам. Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Информация о возгорании двигателей, которая распространяется рядом Telegram-каналов и СМИ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Компания уточнила, что на текущий момент самолет направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы.
"На замену подготовлен резервный борт. Вылет рейса запланирован на 14:40 по местному времени. Во время ожидания вылета пассажирам предоставляются напитки и питание. Также часть пассажиров пересадили на доступные рейсы с более ранним вылетом", - рассказали в пресс-службе S7.