Рейтинг@Mail.ru
S7 опровергла информацию о возгорании на самолете, вернувшемся в Толмачево - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/samolet-1914544813.html
S7 опровергла информацию о возгорании на самолете, вернувшемся в Толмачево
S7 опровергла информацию о возгорании на самолете, вернувшемся в Толмачево - РИА Новости, 08.12.2023
S7 опровергла информацию о возгорании на самолете, вернувшемся в Толмачево
Авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") опровергла информацию о возгорании двигателей самолета, вернувшегося в "Толмачево", во время взлета произошло колебание... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:07
2023-12-08T11:07
новосибирск
s7 airlines
толмачево (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743257014_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_47cf331457bd4029723baf428440b4fa.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") опровергла информацию о возгорании двигателей самолета, вернувшегося в "Толмачево", во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы, посадка произошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиакомпании. Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что самолет компании вернулся в Новосибирск из-за возгорания двигателей. "Восьмого декабря рейс S7 2502 Новосибирск-Москва вернулся в аэропорт "Толмачево" по техническим причинам. Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Информация о возгорании двигателей, которая распространяется рядом Telegram-каналов и СМИ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Компания уточнила, что на текущий момент самолет направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы. "На замену подготовлен резервный борт. Вылет рейса запланирован на 14:40 по местному времени. Во время ожидания вылета пассажирам предоставляются напитки и питание. Также часть пассажиров пересадили на доступные рейсы с более ранним вылетом", - рассказали в пресс-службе S7.
https://ria.ru/20231201/samolet-1913063754.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743257014_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f3dbc90420a20636dc88c453c6acd93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирск, s7 airlines, толмачево (аэропорт), происшествия
Новосибирск, S7 Airlines, Толмачево (аэропорт), Происшествия
S7 опровергла информацию о возгорании на самолете, вернувшемся в Толмачево

S7 опровергла данные о возгорании двигателей самолета, вернувшегося в Толмачево

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолет авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") опровергла информацию о возгорании двигателей самолета, вернувшегося в "Толмачево", во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы, посадка произошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что самолет компании вернулся в Новосибирск из-за возгорания двигателей.
«
"Восьмого декабря рейс S7 2502 Новосибирск-Москва вернулся в аэропорт "Толмачево" по техническим причинам. Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Информация о возгорании двигателей, которая распространяется рядом Telegram-каналов и СМИ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Компания уточнила, что на текущий момент самолет направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы.
"На замену подготовлен резервный борт. Вылет рейса запланирован на 14:40 по местному времени. Во время ожидания вылета пассажирам предоставляются напитки и питание. Также часть пассажиров пересадили на доступные рейсы с более ранним вылетом", - рассказали в пресс-службе S7.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет с пассажирами
1 декабря, 07:18
 
НовосибирскS7 AirlinesТолмачево (аэропорт)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала