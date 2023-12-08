https://ria.ru/20231208/rossiya-1914701638.html

Спецоперация, 8 декабря: Путин вручил "Золотые звезды" Героям России

Спецоперация, 8 декабря: Путин вручил "Золотые звезды" Героям России - РИА Новости, 08.12.2023

Спецоперация, 8 декабря: Путин вручил "Золотые звезды" Героям России

Президент Владимир Путин в пятницу вручил медали "Золотая звезда" Героям России, заслужившим их в ходе специальной военной операции, и заявил, что они развеяли... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:56

2023-12-08T18:56

2023-12-08T19:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Президент Владимир Путин в пятницу вручил медали "Золотая звезда" Героям России, заслужившим их в ходе специальной военной операции, и заявил, что они развеяли миф о неуязвимости западной военной техники. "Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры — среди них совсем молодые люди — собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства, полностью развеяли миф о их неуязвимости", сказал Путин. Он отметил, что самоотверженность и отвага бойцов служат примером для рабочих и инженеров предприятий оборонной промышленности и других отраслей экономики, "которые не только отразили санкционный натиск, но и наращивают сейчас производство". Президент назвал общим долгом знать и чтить героев Отечества, а также отметил, что бойцы, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа и характером, как и их героические предшественники. Глава государства подчеркнул, что интересы России плечом к плечу защищают представители разных регионов и национальностей, а их подвиги поражают. Там же Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Об этом он сказал участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу вручил погоны высших офицеров и государственные награды отличившимся военным. Потеряли почти пять тысячТакже Минобороны опубликовало в пятницу сводку об СВО за период с 3 по 8 декабря. За это время Вооруженные силы РФ нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего. Также поражены пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. На Купянском и Краснолиманском направлениях российские военные улучшили положение по переднему краю. На всех направлениях ведения спецоперации были отражены 52 атаки, а также наносилось поражение живой силе и технике противника. На Херсонском направлении ВС РФ сорвали попытки ВСУ переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра и острова. Захвачены в плен 12 украинских военных. Общие потери украинских войск за эти дни составили порядка 4940 военных. Кроме того, Киев лишился шести танков, 55 боевых бронированных машин и 64 орудий полевой артиллерии и боевой машины РСЗО "Град", а также 21 лодки. Российская ПВО за указанный период сбила три украинских МиГ-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8. Кроме того, перехвачены 11 реактивных снарядов HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотника. НереалистичноУкраинские военные выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области 30 снарядов за прошедшие сутки, в том числе 10 снарядов из РСЗО "Град" по селу Мокрая Орловка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что заявления о том, что Россия может пойти на переговоры по Украине на условиях Киева, абсолютно нереалистичны. Так он прокомментировал слова советника по нацбезопасности президента США Джонатана Файнера о том, что Штаты хотят добиться в 2024 того, чтобы России пришлось пойти на переговоры именно на таких условиях. Кроме того, по словам Пескова, Запад пускается на все ухищрения, чтобы убедить свои парламенты голосовать за выделение финансовой помощи Украине, но в то же время Украина не является главной заботой США. Американцы заботятся прежде всего о себе, даже ценой многих жизней украинцев, подчеркнул пресс-секретарь президента. Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, в результате ночного обстрела погиб 13-летний ребенок. В 15.50 украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Старобешево в ДНР. Кому достались деньгиГоссекретарь США Энтони Блинкен признался, что 90% всего объема американской военной помощи Украине были потрачены в самих США на производство передаваемого Киеву оружия. По его словам, они создали новые рабочие места, обеспечили рост экономики, и по этой причине США необходимо продолжать предоставлять военную поддержку Украине. Представитель Бориса Джонсона завил, что экс-премьер Британии не призывал Киев не подписывать никаких соглашений с Россией и "просто воевать", в чем его недавно обвинил депутат верховной рады Давид Арахамия. Нынешний глава британского МИД Дэвид Кэмерон в свою очередь заявил, что страна продолжит оказывать "наилучшую" военную помощь Украине. Высокопоставленный европейский представитель сообщил журналистам, что на фоне отсутствия консенсуса по 20 миллиардам евро на военную помощь Украине на ближайшие четыре года главы МИД стран ЕС обсудят на заседании 11 декабря выделение 5 миллиардов. Газета Washington Post поделилась в пятницу мнением бывшего американского посла в Киеве Уильяма Тейлора, который считает, что без помощи НАТО у Киева не останется выбора, кроме как искать способ урегулирования с РФ и в конечном итоге согласиться на "корейский сценарий" с отказом от территорий. По данным портала Defense One Пентагон готовится попросить конгресс одобрить использование миллиарда долларов из фонда для восполнения собственных запасов американской армии после отправки оружия на Украину. Причем в случае одобрения запроса средства фонда будут практически исчерпаны. В спортзале привилегий нет В пятницу воздушная тревога звучала на большей части Украины. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе после обстрела получила повреждения одна из электрических трансформаторных подстанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении теплоэлектростанции, трижды попавшей под удар за сутки в одном из прифронтовых районов. Позднее, по данным минэнерго Украины, эта ТЭС была повреждена повторно. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что повреждено промышленное предприятие. Украинские СМИ сообщили о рейдах сотрудников военкоматов в спортивных и тренажерных залах в Киеве, Закарпатской, Днепропетровской и Ужгородской областях, где посетителям вручали повестки. В Закарпатском военкомате заявили, что такое вручение законно, а у посетителей таких заведений нет привилегий по сравнению с военнослужащими ВСУ. Служба безопасности Украины заявила, что уличила директора оборонного предприятия в попытке украсть 4 миллиона гривен (почти 110 тысяч долларов), выделенные на закупку запчастей для истребителей Су-27. Он распорядился оплатить поставленную бракованную продукцию, чтобы в дальнейшем вывести и обналичить эти средства. Командующий штурмовой группой украинских войск с позывным "Дельфин" рассказал Washington Post, что у Киева заканчиваются профессиональные военные, а люди призывного возраста не горят желанием воевать за коррумпированные и некомпетентные украинские власти.

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https://ria.ru/20231208/vsu-1914542448.html

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Кирилл Волков

украина, владимир путин, в мире, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, нато