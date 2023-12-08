Рейтинг@Mail.ru
Специалисты "Россети" получили награды за работы в новых регионах - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
10:51 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/rosseti-1914540252.html
Специалисты "Россети" получили награды за работы в новых регионах
Специалисты "Россети" получили награды за работы в новых регионах - РИА Новости, 08.12.2023
Специалисты "Россети" получили награды за работы в новых регионах
В Москве наградили энергетиков "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", принимавших участие в восстановлении энергоснабжения в новых российских регионах РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:51
2023-12-08T10:51
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914537280_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ca373dafcfa07f15241f90972e1f6f92.jpg
МОСКВА, 8 дек – пресс-служба ПАО "Россети Центр". В Москве наградили энергетиков "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", принимавших участие в восстановлении энергоснабжения в новых российских регионах В преддверии профессионального праздника – Дня энергетика – в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию работников ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье", отличившихся в зоне проведения СВО при реализации специального инфраструктурного проекта и выполнении аварийно-восстановительных работ на приграничных территориях филиалов Обществ. В торжественной обстановке государственные, ведомственные, отраслевые и корпоративные награды получили 80 работников компании. За многолетний добросовестный труд, мужество и профессионализм, проявленные при проведении аварийно-восстановительных работ, награды шести сотрудникам вручила статс-секретарь – заместитель министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко. "Стабильное функционирование энергосистемы – одно из главных условий для комфортной жизни людей, развития промышленности и экономики. Поэтому сложно переоценить значение той работы, которую проводят энергетики Группы компаний "Россети". Это настоящий пример ответственного отношения к выбранной профессии, которая чрезвычайно важна для всего общества", – приводятся в сообщении слова Бондаренко. Благодарственными письмами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации были отмечены еще 20 энергетиков. В церемонии награждения также участвовали заместитель генерального директора – главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов и заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО "Россети" Владимир Харитонов. За отличие при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры на территории новых субъектов Российской Федерации и города Шебекино Белгородской области от имени генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина 47 сотрудникам вручены нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности. Кроме того, семь энергетиков отмечены отраслевыми наградами Ассоциации "ЭРА России". "Россети" в числе первых инфраструктурных организаций начали восстановление объектов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ключевой задачей также является обеспечение надежного электроснабжения приграничных районов. В этой работе активно участвуют специалисты компаний "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", входящих в состав Группы "Россети". Уже есть результаты, которые позволили вернуть свет и тепло в дома, открыть школы, возобновить деятельность предприятий. Энергетики с честью выполняют как профессиональный, так и гражданский долг", – цитируются в пресс-релизе слова Харитонова. Важным событием вечера стало получение почетных удостоверений ветеранов боевых действий. Первым 50 сотрудникам, принимавшим участие в реализации специального инфраструктурного проекта, документы торжественно вручил генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский. "Энергетический комплекс по праву считается одной из стратегических отраслей экономики. Сегодня мы чествуем специалистов, чей профессионализм, опыт, а главное – стойкость и отвага – помогали в непростые для нашей страны времена возвращать к жизни освобожденные и приграничные территории. Хочу поблагодарить весь наш многотысячный коллектив за трудовые достижения и высокий результат. Мы всегда делали и будем делать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить электроэнергией потребителей любых категорий, в любых условиях. Мы не подведем!" – подчеркнул в завершение торжественной церемонии Маковский, слова которого приводятся в сообщении. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914537280_55:0:1476:1066_1920x0_80_0_0_46b8c80e5a73f997836a2dc96a31907e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Специалисты "Россети" получили награды за работы в новых регионах

© Фото : пресс-служба ПАО "Россети Центр"Специалисты "Россети" получили награды за работы в новых регионах
Специалисты Россети получили награды за работы в новых регионах - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : пресс-служба ПАО "Россети Центр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – пресс-служба ПАО "Россети Центр". В Москве наградили энергетиков "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", принимавших участие в восстановлении энергоснабжения в новых российских регионах
В преддверии профессионального праздника – Дня энергетика – в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию работников ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье", отличившихся в зоне проведения СВО при реализации специального инфраструктурного проекта и выполнении аварийно-восстановительных работ на приграничных территориях филиалов Обществ.
© пресс-служба ПАО "Россети Центр"Логотип "Россети"
Логотип Россети
© пресс-служба ПАО "Россети Центр"
Логотип "Россети"
В торжественной обстановке государственные, ведомственные, отраслевые и корпоративные награды получили 80 работников компании.
За многолетний добросовестный труд, мужество и профессионализм, проявленные при проведении аварийно-восстановительных работ, награды шести сотрудникам вручила статс-секретарь – заместитель министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.
"Стабильное функционирование энергосистемы – одно из главных условий для комфортной жизни людей, развития промышленности и экономики. Поэтому сложно переоценить значение той работы, которую проводят энергетики Группы компаний "Россети". Это настоящий пример ответственного отношения к выбранной профессии, которая чрезвычайно важна для всего общества", – приводятся в сообщении слова Бондаренко.
Благодарственными письмами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации были отмечены еще 20 энергетиков.
В церемонии награждения также участвовали заместитель генерального директора – главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов и заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО "Россети" Владимир Харитонов. За отличие при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры на территории новых субъектов Российской Федерации и города Шебекино Белгородской области от имени генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина 47 сотрудникам вручены нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности. Кроме того, семь энергетиков отмечены отраслевыми наградами Ассоциации "ЭРА России".
© Фото : пресс-служба ПАО "Россети Центр"Специалисты "Россети" получили награды за работы в новых регионах
Специалисты Россети получили награды за работы в новых регионах - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : пресс-служба ПАО "Россети Центр"
Специалисты "Россети" получили награды за работы в новых регионах
"Россети" в числе первых инфраструктурных организаций начали восстановление объектов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ключевой задачей также является обеспечение надежного электроснабжения приграничных районов. В этой работе активно участвуют специалисты компаний "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", входящих в состав Группы "Россети". Уже есть результаты, которые позволили вернуть свет и тепло в дома, открыть школы, возобновить деятельность предприятий. Энергетики с честью выполняют как профессиональный, так и гражданский долг", – цитируются в пресс-релизе слова Харитонова.
Важным событием вечера стало получение почетных удостоверений ветеранов боевых действий. Первым 50 сотрудникам, принимавшим участие в реализации специального инфраструктурного проекта, документы торжественно вручил генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.
© Фото : пресс-служба ПАО "Россети Центр"Специалисты "Россети" получили награды за работы в новых регионах
Специалисты Россети получили награды за работы в новых регионах - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : пресс-служба ПАО "Россети Центр"
Специалисты "Россети" получили награды за работы в новых регионах
"Энергетический комплекс по праву считается одной из стратегических отраслей экономики. Сегодня мы чествуем специалистов, чей профессионализм, опыт, а главное – стойкость и отвага – помогали в непростые для нашей страны времена возвращать к жизни освобожденные и приграничные территории. Хочу поблагодарить весь наш многотысячный коллектив за трудовые достижения и высокий результат. Мы всегда делали и будем делать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить электроэнергией потребителей любых категорий, в любых условиях. Мы не подведем!" – подчеркнул в завершение торжественной церемонии Маковский, слова которого приводятся в сообщении.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала