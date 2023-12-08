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Специалисты "Россети" получили награды за работы в новых регионах

Специалисты "Россети" получили награды за работы в новых регионах - РИА Новости, 08.12.2023

Специалисты "Россети" получили награды за работы в новых регионах

В Москве наградили энергетиков "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", принимавших участие в восстановлении энергоснабжения в новых российских регионах РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:51

2023-12-08T10:51

2023-12-08T10:51

пресс-релизы

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МОСКВА, 8 дек – пресс-служба ПАО "Россети Центр". В Москве наградили энергетиков "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", принимавших участие в восстановлении энергоснабжения в новых российских регионах В преддверии профессионального праздника – Дня энергетика – в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию работников ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье", отличившихся в зоне проведения СВО при реализации специального инфраструктурного проекта и выполнении аварийно-восстановительных работ на приграничных территориях филиалов Обществ. В торжественной обстановке государственные, ведомственные, отраслевые и корпоративные награды получили 80 работников компании. За многолетний добросовестный труд, мужество и профессионализм, проявленные при проведении аварийно-восстановительных работ, награды шести сотрудникам вручила статс-секретарь – заместитель министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко. "Стабильное функционирование энергосистемы – одно из главных условий для комфортной жизни людей, развития промышленности и экономики. Поэтому сложно переоценить значение той работы, которую проводят энергетики Группы компаний "Россети". Это настоящий пример ответственного отношения к выбранной профессии, которая чрезвычайно важна для всего общества", – приводятся в сообщении слова Бондаренко. Благодарственными письмами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации были отмечены еще 20 энергетиков. В церемонии награждения также участвовали заместитель генерального директора – главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов и заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО "Россети" Владимир Харитонов. За отличие при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры на территории новых субъектов Российской Федерации и города Шебекино Белгородской области от имени генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина 47 сотрудникам вручены нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности. Кроме того, семь энергетиков отмечены отраслевыми наградами Ассоциации "ЭРА России". "Россети" в числе первых инфраструктурных организаций начали восстановление объектов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ключевой задачей также является обеспечение надежного электроснабжения приграничных районов. В этой работе активно участвуют специалисты компаний "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", входящих в состав Группы "Россети". Уже есть результаты, которые позволили вернуть свет и тепло в дома, открыть школы, возобновить деятельность предприятий. Энергетики с честью выполняют как профессиональный, так и гражданский долг", – цитируются в пресс-релизе слова Харитонова. Важным событием вечера стало получение почетных удостоверений ветеранов боевых действий. Первым 50 сотрудникам, принимавшим участие в реализации специального инфраструктурного проекта, документы торжественно вручил генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский. "Энергетический комплекс по праву считается одной из стратегических отраслей экономики. Сегодня мы чествуем специалистов, чей профессионализм, опыт, а главное – стойкость и отвага – помогали в непростые для нашей страны времена возвращать к жизни освобожденные и приграничные территории. Хочу поблагодарить весь наш многотысячный коллектив за трудовые достижения и высокий результат. Мы всегда делали и будем делать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить электроэнергией потребителей любых категорий, в любых условиях. Мы не подведем!" – подчеркнул в завершение торжественной церемонии Маковский, слова которого приводятся в сообщении. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы