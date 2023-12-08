https://ria.ru/20231208/rezolyutsiya-1914706966.html

Россия выразила надежду на поддержку СБ ООН резолюции ОАЭ по Газе

Россия выразила надежду на поддержку СБ ООН резолюции ОАЭ по Газе - РИА Новости, 08.12.2023

Россия выразила надежду на поддержку СБ ООН резолюции ОАЭ по Газе

Россия рассчитывает, что все члены СБ ООН проголосуют за подготовленный ОАЭ проект резолюции, призывающей к немедленному гуманитарному прекращению огня в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:11

2023-12-08T19:11

2023-12-08T19:43

в мире

россия

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оаэ

совет безопасности оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

дмитрий полянский

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ООН, 8 дек – РИА Новости. Россия рассчитывает, что все члены СБ ООН проголосуют за подготовленный ОАЭ проект резолюции, призывающей к немедленному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Сегодня у Совета есть хорошая возможность положить конец этой ненормальной ситуации и сделать то, что ждет от него международное сообщество. Для этого нужно принять подготовленный ОАЭ проект резолюции. Рассчитываем, что все наши коллеги найдут в себе силы и мужество это сделать", — сказал Полянский.Проект резолюции ОАЭ требует немедленного гуманитарного прекращения огня, а также незамедлительного безоговорочного освобождения всех заложников.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

россия

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в мире, россия, москва, оон, оаэ, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий полянский