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Россия выразила надежду на поддержку СБ ООН резолюции ОАЭ по Газе - РИА Новости, 08.12.2023
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19:11 08.12.2023 (обновлено: 19:43 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/rezolyutsiya-1914706966.html
Россия выразила надежду на поддержку СБ ООН резолюции ОАЭ по Газе
Россия выразила надежду на поддержку СБ ООН резолюции ОАЭ по Газе - РИА Новости, 08.12.2023
Россия выразила надежду на поддержку СБ ООН резолюции ОАЭ по Газе
Россия рассчитывает, что все члены СБ ООН проголосуют за подготовленный ОАЭ проект резолюции, призывающей к немедленному гуманитарному прекращению огня в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:11
2023-12-08T19:43
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совет безопасности оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дмитрий полянский
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ООН, 8 дек – РИА Новости. Россия рассчитывает, что все члены СБ ООН проголосуют за подготовленный ОАЭ проект резолюции, призывающей к немедленному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Сегодня у Совета есть хорошая возможность положить конец этой ненормальной ситуации и сделать то, что ждет от него международное сообщество. Для этого нужно принять подготовленный ОАЭ проект резолюции. Рассчитываем, что все наши коллеги найдут в себе силы и мужество это сделать", — сказал Полянский.Проект резолюции ОАЭ требует немедленного гуманитарного прекращения огня, а также незамедлительного безоговорочного освобождения всех заложников.
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в мире, россия, москва, оон, оаэ, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий полянский
В мире, Россия, Москва, ООН, ОАЭ, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дмитрий Полянский
Россия выразила надежду на поддержку СБ ООН резолюции ОАЭ по Газе

РФ выразила надежду на поддержку СБ ООН резолюции ОАЭ по прекращению огня в Газе

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Архивное фото
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ООН, 8 дек – РИА Новости. Россия рассчитывает, что все члены СБ ООН проголосуют за подготовленный ОАЭ проект резолюции, призывающей к немедленному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Сегодня у Совета есть хорошая возможность положить конец этой ненормальной ситуации и сделать то, что ждет от него международное сообщество. Для этого нужно принять подготовленный ОАЭ проект резолюции. Рассчитываем, что все наши коллеги найдут в себе силы и мужество это сделать", — сказал Полянский.
Проект резолюции ОАЭ требует немедленного гуманитарного прекращения огня, а также незамедлительного безоговорочного освобождения всех заложников.
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