https://ria.ru/20231208/rassrochka-1914684543.html
В России определят механизм защиты прав при оплате товаров с рассрочкой
В России определят механизм защиты прав при оплате товаров с рассрочкой - РИА Новости, 08.12.2023
В России определят механизм защиты прав при оплате товаров с рассрочкой
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 июня определить механизм защиты прав граждан при оплате ими товаров, работ, услуг и так далее с... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:10
2023-12-08T18:10
2023-12-08T18:10
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 июня определить механизм защиты прав граждан при оплате ими товаров, работ, услуг и так далее с беспроцентной рассрочкой, по аналогии с потребительским кредитом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить... определение механизма защиты прав граждан и предоставления им гарантий при приобретении товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) с использованием рассрочки, не предполагающей взимание платы с граждан за ее использование, аналогичного механизму, предусмотренному законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе)... Срок - 1 июня 2024 года", - говорится в поручении. Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20231208/kreditory-1914682570.html
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центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, михаил мишустин, владимир путин, экономика, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Экономика, Россия
В России определят механизм защиты прав при оплате товаров с рассрочкой
Путин поручил определить механизм защиты прав при оплате товаров с рассрочкой