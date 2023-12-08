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ЛНР поддержит Путина на выборах президента России, заявил Пасечник - РИА Новости, 08.12.2023
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16:18 08.12.2023 (обновлено: 17:02 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/putin-1914650907.html
ЛНР поддержит Путина на выборах президента России, заявил Пасечник
ЛНР поддержит Путина на выборах президента России, заявил Пасечник - РИА Новости, 08.12.2023
ЛНР поддержит Путина на выборах президента России, заявил Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник после согласия президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах заявил, что жители республики с ним. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:18
2023-12-08T17:02
россия
луганская народная республика
донбасс
леонид пасечник
владимир путин
политика
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ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник после согласия президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах заявил, что жители республики с ним. "Сегодня Владимир Владимирович Путин дал свое согласие участвовать в президентских выборах 2024 года... От имени всей Республики хочу сказать, что народ Луганщины - с Президентом!", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Глава ЛНР напомнил, что выбор жители республики сделали еще в 2014 году. "Сегодня мы уверенно готовы его подтвердить. Луганская Народная Республика всегда была русской землей. И луганчане всегда будут солидарны с многонациональным народом России. А наш Президент сегодня выступает Гарантом развития и движения вперед, Гарантом стабильности и экономического благополучия, Гарантом Победы. Только объединившись вокруг Президента, мы сможем объединиться всей страной – против внешних угроз и за будущее России! Донбасс выбирает будущее!", - подчеркнул Пасечник. Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
https://ria.ru/20231208/putin-1914626254.html
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россия, луганская народная республика, донбасс, леонид пасечник, владимир путин, политика
Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Политика
ЛНР поддержит Путина на выборах президента России, заявил Пасечник

Пасечник: жители ЛНР поддержат Путина на выборах президента России

© Фотохост-агентство РИА НовостиПресс-конференция главы ЛНР Леонида Пасечника на международной выставке-форуме "Россия". 8 декабря 2023
Пресс-конференция главы ЛНР Леонида Пасечника на международной выставке-форуме Россия. 8 декабря 2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Пресс-конференция главы ЛНР Леонида Пасечника на международной выставке-форуме "Россия". 8 декабря 2023
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ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник после согласия президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах заявил, что жители республики с ним.
"Сегодня Владимир Владимирович Путин дал свое согласие участвовать в президентских выборах 2024 года... От имени всей Республики хочу сказать, что народ Луганщины - с Президентом!", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Поддержка Путина на выборах в 2024 году будет высокой, считают политологи
15:06
Глава ЛНР напомнил, что выбор жители республики сделали еще в 2014 году.
"Сегодня мы уверенно готовы его подтвердить. Луганская Народная Республика всегда была русской землей. И луганчане всегда будут солидарны с многонациональным народом России. А наш Президент сегодня выступает Гарантом развития и движения вперед, Гарантом стабильности и экономического благополучия, Гарантом Победы. Только объединившись вокруг Президента, мы сможем объединиться всей страной – против внешних угроз и за будущее России! Донбасс выбирает будущее!", - подчеркнул Пасечник.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Большинство россиян хотели выдвижения Путина на выборах, считает эксперт
16:04
Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года.
Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
Я буду баллотироваться – Путин об участии в выборах
Путин рассказал о решении участвовать в выборах президента
15:05
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассЛеонид ПасечникВладимир ПутинПолитика
 
 
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