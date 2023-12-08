https://ria.ru/20231208/putin-1914650907.html

ЛНР поддержит Путина на выборах президента России, заявил Пасечник

ЛНР поддержит Путина на выборах президента России, заявил Пасечник - РИА Новости, 08.12.2023

ЛНР поддержит Путина на выборах президента России, заявил Пасечник

Глава ЛНР Леонид Пасечник после согласия президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах заявил, что жители республики с ним. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:18

2023-12-08T16:18

2023-12-08T17:02

россия

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леонид пасечник

владимир путин

политика

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ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник после согласия президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах заявил, что жители республики с ним. "Сегодня Владимир Владимирович Путин дал свое согласие участвовать в президентских выборах 2024 года... От имени всей Республики хочу сказать, что народ Луганщины - с Президентом!", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Глава ЛНР напомнил, что выбор жители республики сделали еще в 2014 году. "Сегодня мы уверенно готовы его подтвердить. Луганская Народная Республика всегда была русской землей. И луганчане всегда будут солидарны с многонациональным народом России. А наш Президент сегодня выступает Гарантом развития и движения вперед, Гарантом стабильности и экономического благополучия, Гарантом Победы. Только объединившись вокруг Президента, мы сможем объединиться всей страной – против внешних угроз и за будущее России! Донбасс выбирает будущее!", - подчеркнул Пасечник. Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.

https://ria.ru/20231208/putin-1914626254.html

https://ria.ru/20231208/putin-1914646960.html

https://ria.ru/20231208/putin-1914625821.html

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россия, луганская народная республика, донбасс, леонид пасечник, владимир путин, политика