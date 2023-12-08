ЛНР поддержит Путина на выборах президента России, заявил Пасечник
Пасечник: жители ЛНР поддержат Путина на выборах президента России
© Фотохост-агентство РИА НовостиПресс-конференция главы ЛНР Леонида Пасечника на международной выставке-форуме "Россия". 8 декабря 2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Пресс-конференция главы ЛНР Леонида Пасечника на международной выставке-форуме "Россия". 8 декабря 2023
ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник после согласия президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах заявил, что жители республики с ним.
"Сегодня Владимир Владимирович Путин дал свое согласие участвовать в президентских выборах 2024 года... От имени всей Республики хочу сказать, что народ Луганщины - с Президентом!", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Глава ЛНР напомнил, что выбор жители республики сделали еще в 2014 году.
"Сегодня мы уверенно готовы его подтвердить. Луганская Народная Республика всегда была русской землей. И луганчане всегда будут солидарны с многонациональным народом России. А наш Президент сегодня выступает Гарантом развития и движения вперед, Гарантом стабильности и экономического благополучия, Гарантом Победы. Только объединившись вокруг Президента, мы сможем объединиться всей страной – против внешних угроз и за будущее России! Донбасс выбирает будущее!", - подчеркнул Пасечник.
Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года.
Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.