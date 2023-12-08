https://ria.ru/20231208/putin-1914646798.html
Жога попросил Путина выдвинуться от имени всего Донбасса, заявил Пушилин
Жога попросил Путина выдвинуться от имени всего Донбасса, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.12.2023
Жога попросил Путина выдвинуться от имени всего Донбасса, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что председатель Народного совета республики и Герой ДНР Артем Жога в своем обращении к президенту РФ... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:04
2023-12-08T16:04
2023-12-08T16:13
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что председатель Народного совета республики и Герой ДНР Артем Жога в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину выдвинуться на выборы главы государства высказал просьбу всех жителей Донбасса. "Артем Жога, обращаясь к президенту, высказал просьбу от всех жителей Донбасса, потому что Донбассу есть, с чем сравнивать, потому что Донбасс переживал разные периоды своей жизни. А сейчас для Донбасса президент России - это лидер, который вернул нам Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. И в Донецкой Народной Республике не встретить сейчас семью, которая бы не ценила то, что сделал и что продолжает делать для нас президент Владимир Путин", - заявил Пушилин в видеообращении. Путин ранее сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
https://ria.ru/20231208/putin-1914625821.html
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Пушилин: "Артем Жога высказал просьбу всех жителей Донбасса"
Пушилин: "Артем Жога высказал просьбу всех жителей Донбасса"
2023-12-08T16:04
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жога попросил Путина выдвинуться от имени всего Донбасса, заявил Пушилин
Пушилин: обращаясь к Путину, Жога высказал просьбу всех жителей Донбасса
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале
, что председатель Народного совета республики и Герой ДНР Артем Жога в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину выдвинуться на выборы главы государства высказал просьбу всех жителей Донбасса.
"Артем Жога, обращаясь к президенту, высказал просьбу от всех жителей Донбасса, потому что Донбассу есть, с чем сравнивать, потому что Донбасс переживал разные периоды своей жизни. А сейчас для Донбасса президент России - это лидер, который вернул нам Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. И в Донецкой Народной Республике не встретить сейчас семью, которая бы не ценила то, что сделал и что продолжает делать для нас президент Владимир Путин", - заявил Пушилин в видеообращении.
Путин ранее сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
Путин рассказал о решении участвовать в выборах президента