Рейтинг@Mail.ru
Жога попросил Путина выдвинуться от имени всего Донбасса, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 08.12.2023 (обновлено: 16:13 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/putin-1914646798.html
Жога попросил Путина выдвинуться от имени всего Донбасса, заявил Пушилин
Жога попросил Путина выдвинуться от имени всего Донбасса, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.12.2023
Жога попросил Путина выдвинуться от имени всего Донбасса, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что председатель Народного совета республики и Герой ДНР Артем Жога в своем обращении к президенту РФ... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:04
2023-12-08T16:13
специальная военная операция на украине
политика
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914644297_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_500986af857619e3b3fa61af2e3dc6c1.jpg
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что председатель Народного совета республики и Герой ДНР Артем Жога в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину выдвинуться на выборы главы государства высказал просьбу всех жителей Донбасса. "Артем Жога, обращаясь к президенту, высказал просьбу от всех жителей Донбасса, потому что Донбассу есть, с чем сравнивать, потому что Донбасс переживал разные периоды своей жизни. А сейчас для Донбасса президент России - это лидер, который вернул нам Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. И в Донецкой Народной Республике не встретить сейчас семью, которая бы не ценила то, что сделал и что продолжает делать для нас президент Владимир Путин", - заявил Пушилин в видеообращении. Путин ранее сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
https://ria.ru/20231208/putin-1914625821.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пушилин: "Артем Жога высказал просьбу всех жителей Донбасса"
Пушилин: "Артем Жога высказал просьбу всех жителей Донбасса"
2023-12-08T16:04
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914644297_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_264c1a0e631f2ce541ceb346c26db11f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жога попросил Путина выдвинуться от имени всего Донбасса, заявил Пушилин

Пушилин: обращаясь к Путину, Жога высказал просьбу всех жителей Донбасса

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что председатель Народного совета республики и Герой ДНР Артем Жога в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину выдвинуться на выборы главы государства высказал просьбу всех жителей Донбасса.
"Артем Жога, обращаясь к президенту, высказал просьбу от всех жителей Донбасса, потому что Донбассу есть, с чем сравнивать, потому что Донбасс переживал разные периоды своей жизни. А сейчас для Донбасса президент России - это лидер, который вернул нам Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. И в Донецкой Народной Республике не встретить сейчас семью, которая бы не ценила то, что сделал и что продолжает делать для нас президент Владимир Путин", - заявил Пушилин в видеообращении.
Путин ранее сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
Я буду баллотироваться – Путин об участии в выборах
Путин рассказал о решении участвовать в выборах президента
15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала