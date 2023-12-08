https://ria.ru/20231208/putin-1914632144.html
Кондратьев прокомментировал выдвижение Путина на новый срок
Кондратьев прокомментировал выдвижение Путина на новый срок - РИА Новости, 08.12.2023
Кондратьев прокомментировал выдвижение Путина на новый срок
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на новый президентский срок, добавив, что под его руководством РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:18
2023-12-08T15:18
2023-12-08T15:18
политика
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КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на новый президентский срок, добавив, что под его руководством Кубань продолжит своё развитие. В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. "Это хорошая новость. Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. Благодаря его инициативам в Краснодарском крае мы реализовали много проектов, направленных на улучшение качества жизни кубанцев, обеспечили развитие сельского хозяйства, промышленности и санаторно-курортного комплекса. Уверен, что под руководством сильного Президента наша страна будет процветать, сохранит свое лидерство как самодостаточная и независимая держава, а Краснодарский край продолжит развиваться", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
https://ria.ru/20231208/putin-1914626254.html
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политика, краснодарский край, россия, владимир путин, вениамин кондратьев
Политика, Краснодарский край, Россия, Владимир Путин, Вениамин Кондратьев
Кондратьев прокомментировал выдвижение Путина на новый срок
Кондратьев: Кубань продолжит развиваться под руководством Путина
КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение
Владимира Путина выдвигаться на новый президентский срок, добавив, что под его руководством Кубань продолжит своё развитие.
В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
Поддержка Путина на выборах в 2024 году будет высокой, считают политологи
"Это хорошая новость. Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. Благодаря его инициативам в Краснодарском крае мы реализовали много проектов, направленных на улучшение качества жизни кубанцев, обеспечили развитие сельского хозяйства, промышленности и санаторно-курортного комплекса. Уверен, что под руководством сильного Президента наша страна будет процветать, сохранит свое лидерство как самодостаточная и независимая держава, а Краснодарский край продолжит развиваться", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на новый срок