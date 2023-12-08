https://ria.ru/20231208/putin-1914622166.html
Турчак прокомментировал выдвижение Путина в президенты
Турчак прокомментировал выдвижение Путина в президенты - РИА Новости, 08.12.2023
Турчак прокомментировал выдвижение Путина в президенты
Решение президента России Владимира Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах - станут общей победой, заявил в своем... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:55
2023-12-08T14:55
2023-12-08T15:00
политика
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах - станут общей победой, заявил в своем Telegram-канале секретарь Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.Ранее герой ДНР Артем Жога сообщил, что Путин в Кремле сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок."Решение нашего Лидера Владимира Владимировича Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах – станут нашей общей Победой. За Президента! За Великую Россию!" - написал Турчак.
https://ria.ru/20231207/putin-1914404484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, андрей турчак, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Турчак, Единая Россия
Турчак прокомментировал выдвижение Путина в президенты
Турчак: решение Путина и его массовая поддержка на выборах станут общей победой