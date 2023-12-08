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Турчак прокомментировал выдвижение Путина в президенты - РИА Новости, 08.12.2023
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14:55 08.12.2023 (обновлено: 15:00 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/putin-1914622166.html
Турчак прокомментировал выдвижение Путина в президенты
Турчак прокомментировал выдвижение Путина в президенты - РИА Новости, 08.12.2023
Турчак прокомментировал выдвижение Путина в президенты
Решение президента России Владимира Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах - станут общей победой, заявил в своем... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:55
2023-12-08T15:00
политика
россия
владимир путин
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах - станут общей победой, заявил в своем Telegram-канале секретарь Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.Ранее герой ДНР Артем Жога сообщил, что Путин в Кремле сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок."Решение нашего Лидера Владимира Владимировича Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах – станут нашей общей Победой. За Президента! За Великую Россию!" - написал Турчак.
https://ria.ru/20231207/putin-1914404484.html
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политика, россия, владимир путин, андрей турчак, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Турчак, Единая Россия
Турчак прокомментировал выдвижение Путина в президенты

Турчак: решение Путина и его массовая поддержка на выборах станут общей победой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах - станут общей победой, заявил в своем Telegram-канале секретарь Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
Ранее герой ДНР Артем Жога сообщил, что Путин в Кремле сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок.
"Решение нашего Лидера Владимира Владимировича Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах – станут нашей общей Победой. За Президента! За Великую Россию!" - написал Турчак.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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