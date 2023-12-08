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Путин на церемонии вручения медалей Героям России. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.12.2023
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13:31 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/putin-1914581765.html
Путин на церемонии вручения медалей Героям России. Прямая трансляция
Путин на церемонии вручения медалей Героям России. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.12.2023
Путин на церемонии вручения медалей Героям России. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин участвует в церемонии вручения медалей Героям России. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:31
2023-12-08T13:31
россия
владимир путин
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Президент Владимир Путин участвует в церемонии вручения медалей Героям России.
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LIVE: Путин на церемонии вручения медалей Героям России
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин на церемонии вручения медалей Героям России. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин участвует в церемонии вручения медалей Героям России.
2023-12-08T13:31
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Путин на церемонии вручения медалей Героям России. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президент Владимир Путин участвует в церемонии вручения медалей Героям России.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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