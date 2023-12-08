https://ria.ru/20231208/psb-1914667371.html

Новый бизнес-кластер ПСБ назван инфраструктурным проектом года

Новый бизнес-кластер ПСБ назван инфраструктурным проектом года - РИА Новости, 08.12.2023

Новый бизнес-кластер ПСБ назван инфраструктурным проектом года

Бизнес-кластер ПСБ "Новорязанская" стал победителем XIII премии "Время инноваций", которую ежегодно вручают за лучшие проекты и практики по внедрению,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:17

2023-12-08T17:17

2023-12-08T17:17

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бизнес-кластер ПСБ "Новорязанская" стал победителем XIII премии "Время инноваций", которую ежегодно вручают за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Новое пространство банка стало "Инфраструктурным проектом года" в категории "Бизнес и Сервисы". "Наш кластер — результат слаженной работы команд, которые несколько лет трудились над проектом, продумывая каждую его деталь для удобства наших сотрудников и еще более высокого уровня сервиса для клиентов. <…> Мы признательны экспертам за высокие оценки, продолжим внедрять передовые решения и экологичные технологии <…>", — сказала директор административно-организационного департамента ПСБ Светлана Куприянова, слова которого привели в пресс-службе. Бизнес-кластер ПСБ "Новорязанская", состоящий из десяти корпусов общей площадью 25 тысяч квадратных метров, открылся осенью этого года. Новое пространство для сотрудников и клиентов сделано концептуальным и технологичным. При реализации проекта использованы "зеленые" технологии. На территории комплекса есть парковка для экологичного транспорта, а также зарядки для электромобилей. Дизайн-концепция здания реализована через спортивную тематику – каждое здание комплекса стало символом одного из видов спорта, в котором Россия достигла выдающихся результатов, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20231206/psb-1914199487.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб)