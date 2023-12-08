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Проекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист Премии Рунета - РИА Новости, 08.12.2023
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19:39 08.12.2023 (обновлено: 19:45 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/proekty_rossiya_segodnya-1914710812.html
Проекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист Премии Рунета
Проекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист Премии Рунета - РИА Новости, 08.12.2023
Проекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист Премии Рунета
Три проекта медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист "Премии Рунета - 2023" - спецпроект "Вселенная Росмолодежи", Мобильная VR-зона и подкаст “Страхи”,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:39
2023-12-08T19:45
миа "россия сегодня"
премия рунета
премии
голосование
интерактивные проекты
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Три проекта медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист "Премии Рунета - 2023" - спецпроект "Вселенная Росмолодежи", Мобильная VR-зона и подкаст “Страхи”, сообщается на сайте премии. По правилам экспертного голосования в финал выходят топ-10 организаций и проектов в каждой номинации, которые набрали наибольшее количество голосов. Шорт-лист Премии Рунета сформирован на основании голосования Экспертного Клуба. Первый этап голосования проходил с 5 по 6 декабря. Далее к голосованию приступит Экспертный Совет — топ-эксперты: отраслевые, общественные, государственные. Он продолжит свою работу до 14 декабря, в результате чего будут выбраны три равноправных лауреата в каждой номинации. Четвертого лауреата назовет искусственный интеллект. Лауреаты Премии Рунета будут объявлены на торжественной церемонии вручения награды 15 декабря. Комплексный спецпроект "Вселенная Росмолодежи" создан медиагруппой "Россия сегодня" по заказу Федерального агентства по делам молодежи. Спецпроект разработан для расширения аудитории экосистемы Росмолодежи и вовлечения большего количество целевой аудитории в проекты и мероприятия агентства. Мобильная VR-зона является принципиально новым форматом представления высокотехнологичных материалов РИА Новости. VR-зона – эффективный способ взаимодействия СМИ с пользователями, инструмент, который привлекает особое внимание на мероприятиях с большим потоком людей. Сезон разговорного подкаста “Страхи” “Детские травмы” адресован взрослым людям, чья жизнь искажена драматическими событиями, произошедшими в детстве и юношестве. Организатор Конкурса — РАЭК. Премия проходит при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".
https://ria.ru/20231208/vystavka-1914643320.html
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
миа "россия сегодня", премия рунета, премии, голосование, интерактивные проекты
МИА "Россия сегодня", Премия Рунета, премии, Голосование, Интерактивные проекты

Проекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист Премии Рунета

© РИА НовостиЛоготип международной медиагруппы "Россия сегодня"
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости
Логотип международной медиагруппы "Россия сегодня"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Три проекта медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист "Премии Рунета - 2023" - спецпроект "Вселенная Росмолодежи", Мобильная VR-зона и подкаст “Страхи”, сообщается на сайте премии.
По правилам экспертного голосования в финал выходят топ-10 организаций и проектов в каждой номинации, которые набрали наибольшее количество голосов. Шорт-лист Премии Рунета сформирован на основании голосования Экспертного Клуба.
Первый этап голосования проходил с 5 по 6 декабря. Далее к голосованию приступит Экспертный Совет — топ-эксперты: отраслевые, общественные, государственные. Он продолжит свою работу до 14 декабря, в результате чего будут выбраны три равноправных лауреата в каждой номинации. Четвертого лауреата назовет искусственный интеллект. Лауреаты Премии Рунета будут объявлены на торжественной церемонии вручения награды 15 декабря.
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15:54
Комплексный спецпроект "Вселенная Росмолодежи" создан медиагруппой "Россия сегодня" по заказу Федерального агентства по делам молодежи. Спецпроект разработан для расширения аудитории экосистемы Росмолодежи и вовлечения большего количество целевой аудитории в проекты и мероприятия агентства.
Мобильная VR-зона является принципиально новым форматом представления высокотехнологичных материалов РИА Новости. VR-зона – эффективный способ взаимодействия СМИ с пользователями, инструмент, который привлекает особое внимание на мероприятиях с большим потоком людей.
Сезон разговорного подкаста “Страхи” “Детские травмы” адресован взрослым людям, чья жизнь искажена драматическими событиями, произошедшими в детстве и юношестве.
Организатор Конкурса — РАЭК. Премия проходит при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".
 
МИА "Россия сегодня"Премия РунетапремииГолосованиеИнтерактивные проекты
 
 
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