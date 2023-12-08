https://ria.ru/20231208/proekty_rossiya_segodnya-1914710812.html

Проекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист Премии Рунета

Проекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист Премии Рунета - РИА Новости, 08.12.2023

Проекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист Премии Рунета

Три проекта медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист "Премии Рунета - 2023" - спецпроект "Вселенная Росмолодежи", Мобильная VR-зона и подкаст “Страхи”,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:39

2023-12-08T19:39

2023-12-08T19:45

миа "россия сегодня"

премия рунета

премии

голосование

интерактивные проекты

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Три проекта медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист "Премии Рунета - 2023" - спецпроект "Вселенная Росмолодежи", Мобильная VR-зона и подкаст “Страхи”, сообщается на сайте премии. По правилам экспертного голосования в финал выходят топ-10 организаций и проектов в каждой номинации, которые набрали наибольшее количество голосов. Шорт-лист Премии Рунета сформирован на основании голосования Экспертного Клуба. Первый этап голосования проходил с 5 по 6 декабря. Далее к голосованию приступит Экспертный Совет — топ-эксперты: отраслевые, общественные, государственные. Он продолжит свою работу до 14 декабря, в результате чего будут выбраны три равноправных лауреата в каждой номинации. Четвертого лауреата назовет искусственный интеллект. Лауреаты Премии Рунета будут объявлены на торжественной церемонии вручения награды 15 декабря. Комплексный спецпроект "Вселенная Росмолодежи" создан медиагруппой "Россия сегодня" по заказу Федерального агентства по делам молодежи. Спецпроект разработан для расширения аудитории экосистемы Росмолодежи и вовлечения большего количество целевой аудитории в проекты и мероприятия агентства. Мобильная VR-зона является принципиально новым форматом представления высокотехнологичных материалов РИА Новости. VR-зона – эффективный способ взаимодействия СМИ с пользователями, инструмент, который привлекает особое внимание на мероприятиях с большим потоком людей. Сезон разговорного подкаста “Страхи” “Детские травмы” адресован взрослым людям, чья жизнь искажена драматическими событиями, произошедшими в детстве и юношестве. Организатор Конкурса — РАЭК. Премия проходит при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".

https://ria.ru/20231208/vystavka-1914643320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

миа "россия сегодня", премия рунета, премии, голосование, интерактивные проекты