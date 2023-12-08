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В Орловской области вынесли приговор рецидивисту, пытавшему утюгом приятеля
В Орловской области вынесли приговор рецидивисту, пытавшему утюгом приятеля - РИА Новости, 08.12.2023
В Орловской области вынесли приговор рецидивисту, пытавшему утюгом приятеля
Ранее судимый 37-летний житель Свердловского района Орловской области получил 15 лет колонии за угрозу убийством, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:45
2023-12-08T15:45
2023-12-08T15:45
россия
орловская область
свердловский район
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ранее судимый 37-летний житель Свердловского района Орловской области получил 15 лет колонии за угрозу убийством, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также разбой и кражи, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области и СУСК по региону. По данным СУСК по региону, в феврале фигурант распивал спиртное вместе со своим знакомым у него дома, в ходе возникшего между ними бытового конфликта мужчина избил потерпевшего. "Осужденный потребовал от потерпевшего передать ему имеющиеся денежные средства и ценное имущество. Получив отказ, нагрел утюг и, используя его в качестве оружия, приложил к плечу мужчины", – говорится в сообщении прокуратуры. В СУСК отметили, что фигурант нанес потерпевшему ножом удары в область груди и бедра, от которых тот впоследствии скончался, похитил из дома его мобильный телефон, ювелирное изделие и автомобильный навигатор и скрылся. По данным следствия, в ноябре 2022 года подсудимый похитил у местных жителей бытовые предметы и технику, а в январе с ножом угрожал убийством своему знакомому, проживающему в селе Козьминское Свердловского района. "Мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Приговор районного суда не вступил в законную силу", – добавили в прокуратуре. Свердловский районный суд признал фигуранта виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
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россия, орловская область, свердловский район, происшествия
Россия, Орловская область, Свердловский район, Происшествия
В Орловской области вынесли приговор рецидивисту, пытавшему утюгом приятеля
СК: в Орловской области вынесли приговор рецидивисту, пытавшему утюгом приятеля
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Ранее судимый 37-летний житель Свердловского района Орловской области получил 15 лет колонии за угрозу убийством, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также разбой и кражи, сообщили в пресс-службе
прокуратуры Орловской области и СУСК по региону.
По данным СУСК по региону, в феврале фигурант распивал спиртное вместе со своим знакомым у него дома, в ходе возникшего между ними бытового конфликта мужчина избил потерпевшего.
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"Осужденный потребовал от потерпевшего передать ему имеющиеся денежные средства и ценное имущество. Получив отказ, нагрел утюг и, используя его в качестве оружия, приложил к плечу мужчины", – говорится в сообщении прокуратуры.
В СУСК отметили, что фигурант нанес потерпевшему ножом удары в область груди и бедра, от которых тот впоследствии скончался, похитил из дома его мобильный телефон, ювелирное изделие и автомобильный навигатор и скрылся.
По данным следствия, в ноябре 2022 года подсудимый похитил у местных жителей бытовые предметы и технику, а в январе с ножом угрожал убийством своему знакомому, проживающему в селе Козьминское Свердловского района.
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"Мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Приговор районного суда не вступил в законную силу", – добавили в прокуратуре.
Свердловский районный суд признал фигуранта виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ
(причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
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