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На выставке "Россия" прошла премьера фильма "Спасибо, родная!" - РИА Новости, 08.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
23:27 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/premera-1914736816.html
На выставке "Россия" прошла премьера фильма "Спасибо, родная!"
На выставке "Россия" прошла премьера фильма "Спасибо, родная!" - РИА Новости, 08.12.2023
На выставке "Россия" прошла премьера фильма "Спасибо, родная!"
Премьерный показ документальной ленты АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" и телеканала RT "Спасибо, родная!" состоялся в пятницу в Москве, передает... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T23:27
2023-12-08T23:27
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьерный показ документальной ленты АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" и телеканала RT "Спасибо, родная!" состоялся в пятницу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Для нас это большая честь презентовать наш фильм именно на выставке "Россия" - это наш совместный проект… Фильм получился настолько душевным, настолько красивым, настолько богатым, как сама наша Россия", - заявил журналистам руководитель Дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева. По ее словам, с идеей снять фильм выступили организаторы выставки. "Этот фильм - он про нашу Родину. Вообще вся выставка - она про нашу Родину и про то, что не гордиться ей сейчас невозможно", - сказала перед премьерой гендиректор форума-выставки "Россия" Наталья Виртуозова. Документальная лента автора телеканала RTD Дмитрия Хрусталёва и режиссёра Екатерины Кожакиной представляет собой историю современной России глазами героев фильма: врачей, учителей, строителей, а также деятелей культуры и спорта. "Фильм начался в довольно сжатые сроки для документального кино: первая съемка произошла только в августе, когда мы ездили на космодром "Восточный" и снимали запуск ракеты. Это была отправная точка нашей картины и фактически за три с половиной месяца мы сделали фильм", - рассказал журналистам Хрусталев. По его словам, сложной задачей было уместить многообразие и многонациональность страны в хронометраж 55 минут. Для этого создатели разделили территорию страны на условные блоки - юг, центральная часть, Поволжье, Урал и другие. По сюжету известные люди отправляются в свои родные регионы и через любовь и рассказ о своей малой Родине передают любовь ко всей стране. "Я думаю, что документальная картина, фиксировавшая создание этого невероятного пространства - этой выставки. Мне кажется, важно, что процесс создания этой выставки был запечатлен и, думаю, будет также фиксироваться ее функционирование, потому что это событие запомнится миллионам людей", - поделился своими ожиданиями режиссер Константин Богомолов перед премьерой. В картине приняли участие виртуоз Денис Мацуев, гроссмейстер Сергей Карякин, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), фигуристка Камила Валиева, актёр Егор Бероев, космонавт Сергей Кудь-Сверчков и другие. Валиева рассказывает зрителям про Казань, SHAMAN возвращается в Тульскую область, Денис Мацуев едет в родной Иркутск, крымчанин Сергей Карякин отправляется в преобразившийся Крым, а Бероев прогуливается по Москве. Международная выставка-форум Россия на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля.
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выставка-форум "россия", россия, москва
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Москва
На выставке "Россия" прошла премьера фильма "Спасибо, родная!"

На выставке-форуме "Россия" прошла премьера фильма "Спасибо, родная!"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Международная выставка-форум "Россия"
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьерный показ документальной ленты АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" и телеканала RT "Спасибо, родная!" состоялся в пятницу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Для нас это большая честь презентовать наш фильм именно на выставке "Россия" - это наш совместный проект… Фильм получился настолько душевным, настолько красивым, настолько богатым, как сама наша Россия", - заявил журналистам руководитель Дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева.
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По ее словам, с идеей снять фильм выступили организаторы выставки.
"Этот фильм - он про нашу Родину. Вообще вся выставка - она про нашу Родину и про то, что не гордиться ей сейчас невозможно", - сказала перед премьерой гендиректор форума-выставки "Россия" Наталья Виртуозова.
Документальная лента автора телеканала RTD Дмитрия Хрусталёва и режиссёра Екатерины Кожакиной представляет собой историю современной России глазами героев фильма: врачей, учителей, строителей, а также деятелей культуры и спорта.
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"Фильм начался в довольно сжатые сроки для документального кино: первая съемка произошла только в августе, когда мы ездили на космодром "Восточный" и снимали запуск ракеты. Это была отправная точка нашей картины и фактически за три с половиной месяца мы сделали фильм", - рассказал журналистам Хрусталев.
По его словам, сложной задачей было уместить многообразие и многонациональность страны в хронометраж 55 минут. Для этого создатели разделили территорию страны на условные блоки - юг, центральная часть, Поволжье, Урал и другие. По сюжету известные люди отправляются в свои родные регионы и через любовь и рассказ о своей малой Родине передают любовь ко всей стране.
"Я думаю, что документальная картина, фиксировавшая создание этого невероятного пространства - этой выставки. Мне кажется, важно, что процесс создания этой выставки был запечатлен и, думаю, будет также фиксироваться ее функционирование, потому что это событие запомнится миллионам людей", - поделился своими ожиданиями режиссер Константин Богомолов перед премьерой.
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В картине приняли участие виртуоз Денис Мацуев, гроссмейстер Сергей Карякин, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), фигуристка Камила Валиева, актёр Егор Бероев, космонавт Сергей Кудь-Сверчков и другие. Валиева рассказывает зрителям про Казань, SHAMAN возвращается в Тульскую область, Денис Мацуев едет в родной Иркутск, крымчанин Сергей Карякин отправляется в преобразившийся Крым, а Бероев прогуливается по Москве.
Международная выставка-форум Россия на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля.
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