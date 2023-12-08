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Названы города, новогодние туры в которые стоят дешевле 100 тысяч рублей
Названы города, новогодние туры в которые стоят дешевле 100 тысяч рублей - РИА Новости, 08.12.2023
Названы города, новогодние туры в которые стоят дешевле 100 тысяч рублей
Эксперты определили популярные туристические направления, поездки по которым из Москвы в новогодние каникулы будут стоить менее 100 тысяч рублей на двоих,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T02:02
2023-12-08T02:02
2023-12-08T02:02
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Эксперты определили популярные туристические направления, поездки по которым из Москвы в новогодние каникулы будут стоить менее 100 тысяч рублей на двоих, сообщает Яндекс.Путешествия. Так, за перелет из Москвы в Калининград и обратно в самом начале нового года туристы заплатят 52 тысячи рублей на двоих. Шестидневное пребывание в четырехзвездочном отеле – еще 44 тысячи рублей. Авиабилеты в Минводы и обратно можно найти за 73 тысячи рублей на двоих. Шесть ночей в одном из городских отелей – от 20 тысяч рублей. Возможность посетить сразу несколько термальных курортов – Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки – дополнительный бонус. Посетить Владивосток в первые дни года можно, заплатив за перелет от 58 тысяч рублей на двоих. Стоимость почти недельного проживания в гостинице обойдется паре в сумму от 25 тысяч рублей. За сумму менее 100 тысяч рублей туристы в каникулы могут отправиться и за рубеж. Так, билеты в Ереван – от 80 тысяч рублей на двоих. Минимальная цена за шесть ночей в четырехзвездочном отеле – от 19 тысяч рублей.
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туризм, новости - туризм, туристы, новый год, куда можно лететь, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Новый год, куда можно лететь, отдых в России
Названы города, новогодние туры в которые стоят дешевле 100 тысяч рублей
Эксперты: во Владивостоке можно провести каникулы по цене до 100 тысяч рублей