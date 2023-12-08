https://ria.ru/20231208/prazdniki-1914274853.html

Названы города, новогодние туры в которые стоят дешевле 100 тысяч рублей

Названы города, новогодние туры в которые стоят дешевле 100 тысяч рублей - РИА Новости, 08.12.2023

Названы города, новогодние туры в которые стоят дешевле 100 тысяч рублей

Эксперты определили популярные туристические направления, поездки по которым из Москвы в новогодние каникулы будут стоить менее 100 тысяч рублей на двоих,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T02:02

2023-12-08T02:02

2023-12-08T02:02

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Эксперты определили популярные туристические направления, поездки по которым из Москвы в новогодние каникулы будут стоить менее 100 тысяч рублей на двоих, сообщает Яндекс.Путешествия. Так, за перелет из Москвы в Калининград и обратно в самом начале нового года туристы заплатят 52 тысячи рублей на двоих. Шестидневное пребывание в четырехзвездочном отеле – еще 44 тысячи рублей. Авиабилеты в Минводы и обратно можно найти за 73 тысячи рублей на двоих. Шесть ночей в одном из городских отелей – от 20 тысяч рублей. Возможность посетить сразу несколько термальных курортов – Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки – дополнительный бонус. Посетить Владивосток в первые дни года можно, заплатив за перелет от 58 тысяч рублей на двоих. Стоимость почти недельного проживания в гостинице обойдется паре в сумму от 25 тысяч рублей. За сумму менее 100 тысяч рублей туристы в каникулы могут отправиться и за рубеж. Так, билеты в Ереван – от 80 тысяч рублей на двоих. Минимальная цена за шесть ночей в четырехзвездочном отеле – от 19 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231205/abkhaziya-1913815809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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