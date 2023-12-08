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Названы города, новогодние туры в которые стоят дешевле 100 тысяч рублей - РИА Новости, 08.12.2023
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Туризм
 
02:02 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/prazdniki-1914274853.html
Названы города, новогодние туры в которые стоят дешевле 100 тысяч рублей
Названы города, новогодние туры в которые стоят дешевле 100 тысяч рублей - РИА Новости, 08.12.2023
Названы города, новогодние туры в которые стоят дешевле 100 тысяч рублей
Эксперты определили популярные туристические направления, поездки по которым из Москвы в новогодние каникулы будут стоить менее 100 тысяч рублей на двоих,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T02:02
2023-12-08T02:02
туризм
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новости - туризм
туристы
новый год
куда можно лететь
отдых в россии
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Эксперты определили популярные туристические направления, поездки по которым из Москвы в новогодние каникулы будут стоить менее 100 тысяч рублей на двоих, сообщает Яндекс.Путешествия. Так, за перелет из Москвы в Калининград и обратно в самом начале нового года туристы заплатят 52 тысячи рублей на двоих. Шестидневное пребывание в четырехзвездочном отеле – еще 44 тысячи рублей. Авиабилеты в Минводы и обратно можно найти за 73 тысячи рублей на двоих. Шесть ночей в одном из городских отелей – от 20 тысяч рублей. Возможность посетить сразу несколько термальных курортов – Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки – дополнительный бонус. Посетить Владивосток в первые дни года можно, заплатив за перелет от 58 тысяч рублей на двоих. Стоимость почти недельного проживания в гостинице обойдется паре в сумму от 25 тысяч рублей. За сумму менее 100 тысяч рублей туристы в каникулы могут отправиться и за рубеж. Так, билеты в Ереван – от 80 тысяч рублей на двоих. Минимальная цена за шесть ночей в четырехзвездочном отеле – от 19 тысяч рублей.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, туристы, новый год, куда можно лететь, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Новый год, куда можно лететь, отдых в России
Названы города, новогодние туры в которые стоят дешевле 100 тысяч рублей

Эксперты: во Владивостоке можно провести каникулы по цене до 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкДед Мороз и Снегурочка в аэропорту Храброво в Калининграде
Дед Мороз и Снегурочка в аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Эксперты определили популярные туристические направления, поездки по которым из Москвы в новогодние каникулы будут стоить менее 100 тысяч рублей на двоих, сообщает Яндекс.Путешествия.
Так, за перелет из Москвы в Калининград и обратно в самом начале нового года туристы заплатят 52 тысячи рублей на двоих. Шестидневное пребывание в четырехзвездочном отеле – еще 44 тысячи рублей.
Авиабилеты в Минводы и обратно можно найти за 73 тысячи рублей на двоих. Шесть ночей в одном из городских отелей – от 20 тысяч рублей. Возможность посетить сразу несколько термальных курортов – Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки – дополнительный бонус.
Посетить Владивосток в первые дни года можно, заплатив за перелет от 58 тысяч рублей на двоих. Стоимость почти недельного проживания в гостинице обойдется паре в сумму от 25 тысяч рублей.
За сумму менее 100 тысяч рублей туристы в каникулы могут отправиться и за рубеж. Так, билеты в Ереван – от 80 тысяч рублей на двоих. Минимальная цена за шесть ночей в четырехзвездочном отеле – от 19 тысяч рублей.
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