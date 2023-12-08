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В Нижнем Новгороде потушили пожар в кафе
В Нижнем Новгороде потушили пожар в кафе - РИА Новости, 08.12.2023
В Нижнем Новгороде потушили пожар в кафе
Пожар на главной пешеходной улице в кафе в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T23:41
2023-12-08T23:41
2023-12-08T23:41
происшествия
россия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пожар на главной пешеходной улице в кафе в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Сообщение о пожаре в кафе на улице Большая Покровская, дом 46 поступило в 16.14. Горела кровля на четвертом этаже. Эвакуированы 50 человек. В региональном управление МЧС сообщили, что погибших и пострадавших нет. В 18.51 объявлена локализация пожара на площади 150 квадратных метров. "В Нижнем Новгороде огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде потушили пожар в кафе
МЧС: Нижнем Новгороде потушили пожар в кафе на главной пешеходной улице