https://ria.ru/20231208/pozhar-1914738680.html

В Нижнем Новгороде потушили пожар в кафе

В Нижнем Новгороде потушили пожар в кафе - РИА Новости, 08.12.2023

В Нижнем Новгороде потушили пожар в кафе

Пожар на главной пешеходной улице в кафе в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T23:41

2023-12-08T23:41

2023-12-08T23:41

происшествия

россия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914664807_0:488:921:1006_1920x0_80_0_0_a919f0442b4dc153d256beeb0b2c1977.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пожар на главной пешеходной улице в кафе в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Сообщение о пожаре в кафе на улице Большая Покровская, дом 46 поступило в 16.14. Горела кровля на четвертом этаже. Эвакуированы 50 человек. В региональном управление МЧС сообщили, что погибших и пострадавших нет. В 18.51 объявлена локализация пожара на площади 150 квадратных метров. "В Нижнем Новгороде огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении ведомства.

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)