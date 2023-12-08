https://ria.ru/20231208/pozhar-1914662253.html

В Нижнем Новгороде загорелось кафе

В Нижнем Новгороде загорелось кафе - РИА Новости, 08.12.2023

В Нижнем Новгороде загорелось кафе

Кафе горит на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода, эвакуированы 50 посетителей, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:01

2023-12-08T17:01

2023-12-08T17:10

происшествия

нижний новгород

юрий шалабаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек — РИА Новости. Кафе горит на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода, эвакуированы 50 посетителей, сообщает региональное управление МЧС. Информация о пожаре в кафе на улице Большая Покровская, дом 46 поступила в 16.14. "Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по повышенному рангу пожара №2. Происходит горение кровли на четвертом этаже. Происходит эвакуация посетителей: в настоящий момент эвакуировано 50 человек. Эвакуация продолжается", — говорится в сообщении. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что выехал на место пожара. "Из оперативной информации: электроэнергию отключили. Людей эвакуировали. Разворачиваем штаб", — написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221105/pozhary-1829340172.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, юрий шалабаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)