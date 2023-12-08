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В Нижнем Новгороде загорелось кафе
В Нижнем Новгороде загорелось кафе - РИА Новости, 08.12.2023
В Нижнем Новгороде загорелось кафе
Кафе горит на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода, эвакуированы 50 посетителей, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:01
2023-12-08T17:01
2023-12-08T17:10
происшествия
нижний новгород
юрий шалабаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек — РИА Новости. Кафе горит на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода, эвакуированы 50 посетителей, сообщает региональное управление МЧС. Информация о пожаре в кафе на улице Большая Покровская, дом 46 поступила в 16.14. "Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по повышенному рангу пожара №2. Происходит горение кровли на четвертом этаже. Происходит эвакуация посетителей: в настоящий момент эвакуировано 50 человек. Эвакуация продолжается", — говорится в сообщении. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что выехал на место пожара. "Из оперативной информации: электроэнергию отключили. Людей эвакуировали. Разворачиваем штаб", — написал он в своем Telegram-канале.
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происшествия, нижний новгород, юрий шалабаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Юрий Шалабаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде загорелось кафе
На главной пешеходной улице в Нижнем Новгороде загорелось кафе