Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде загорелось кафе - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 08.12.2023 (обновлено: 17:10 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/pozhar-1914662253.html
В Нижнем Новгороде загорелось кафе
В Нижнем Новгороде загорелось кафе - РИА Новости, 08.12.2023
В Нижнем Новгороде загорелось кафе
Кафе горит на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода, эвакуированы 50 посетителей, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:01
2023-12-08T17:10
происшествия
нижний новгород
юрий шалабаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914664807_0:488:921:1006_1920x0_80_0_0_a919f0442b4dc153d256beeb0b2c1977.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек — РИА Новости. Кафе горит на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода, эвакуированы 50 посетителей, сообщает региональное управление МЧС. Информация о пожаре в кафе на улице Большая Покровская, дом 46 поступила в 16.14. "Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по повышенному рангу пожара №2. Происходит горение кровли на четвертом этаже. Происходит эвакуация посетителей: в настоящий момент эвакуировано 50 человек. Эвакуация продолжается", — говорится в сообщении. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что выехал на место пожара. "Из оперативной информации: электроэнергию отключили. Людей эвакуировали. Разворачиваем штаб", — написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221105/pozhary-1829340172.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914664807_0:402:921:1092_1920x0_80_0_0_77d94dc8f402c1a922a0c18cc7d4224e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, юрий шалабаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Юрий Шалабаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде загорелось кафе

На главной пешеходной улице в Нижнем Новгороде загорелось кафе

© Инцидент Нижний Новгород/TelegramПожар в Нижнем Новгороде
Пожар в Нижнем Новгороде
© Инцидент Нижний Новгород/Telegram
Пожар в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек — РИА Новости. Кафе горит на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода, эвакуированы 50 посетителей, сообщает региональное управление МЧС.
Информация о пожаре в кафе на улице Большая Покровская, дом 46 поступила в 16.14.
"Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по повышенному рангу пожара №2. Происходит горение кровли на четвертом этаже. Происходит эвакуация посетителей: в настоящий момент эвакуировано 50 человек. Эвакуация продолжается", — говорится в сообщении.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что выехал на место пожара. "Из оперативной информации: электроэнергию отключили. Людей эвакуировали. Разворачиваем штаб", — написал он в своем Telegram-канале.
Ликвидация пожара в кафе Полигон в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Крупные пожары в кафе и ночных клубах в России в 2018 — 2022 годах
5 ноября 2022, 12:41
 
ПроисшествияНижний НовгородЮрий ШалабаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала