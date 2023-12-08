https://ria.ru/20231208/pozhar-1914649400.html

В Югре загорелся кузов грузовика, где находились люди

В Югре загорелся кузов грузовика, где находились люди - РИА Новости, 08.12.2023

В Югре загорелся кузов грузовика, где находились люди

Кузов грузовика, где находились четыре человека, загорелся в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, все они госпитализированы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:13

2023-12-08T16:13

2023-12-08T16:20

происшествия

пыть-ях

ханты-мансийский автономный округ

авто

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Кузов грузовика, где находились четыре человека, загорелся в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, все они госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. По информации ведомства, в пятницу около 10.00 по местному времени (8.00 мск) на улице Тюменский тракт в Пыть-Яхе произошло возгорание автомобиля "ГАЗон", оборудованного фургоном для перевозки людей. "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в пути 59-летний водитель грузовика услышал громкий хлопок, донесшийся из кузовной части, где находилось четыре человека. Мужчина остановился и помог своим пассажирам выбраться наружу", – говорится в сообщении.Отмечается, что в результате возгорания пострадали все пассажиры, находившиеся в фургоне, они были госпитализированы в больницу. Полицейскими установлено, что автомобиль принадлежит одному из обществ с ограниченной ответственностью, в его кузове находились четыре пустых газовых баллона и обогреватель с подачей тепла от дизельного топлива, который, предположительно, и загорелся. "Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства", – отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20231203/primorets-1913481297.html

пыть-ях

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, пыть-ях, ханты-мансийский автономный округ, авто