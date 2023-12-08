https://ria.ru/20231208/pozhar-1914503823.html

В МЧС рассказали, как быстро распространяется пожар в жилом доме

В МЧС рассказали, как быстро распространяется пожар в жилом доме - РИА Новости, 08.12.2023

В МЧС рассказали, как быстро распространяется пожар в жилом доме

Огонь при пожаре в жилом доме обычно распространяется с большой скоростью, иногда она может достигать одного метра в минуту, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T02:51

2023-12-08T02:51

2023-12-08T02:51

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Огонь при пожаре в жилом доме обычно распространяется с большой скоростью, иногда она может достигать одного метра в минуту, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Один метр в минуту - с такой скоростью распространяется пламя при пожаре в жилом доме", - говорится в сообщении министерства. Ведомство отмечает, что скорость распространения огня зависит от многих факторов, в первую очередь - от горючести материалов и особенностей строения. Самостоятельно рассчитать пожарную опасность своего дома можно с помощью чек-листа от МЧС России. "Ваша безопасность - ваша ответственность", - резюмирует министерство.

https://ria.ru/20231108/mchs-1908140362.html

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россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)