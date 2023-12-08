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В МЧС рассказали, как быстро распространяется пожар в жилом доме - РИА Новости, 08.12.2023
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02:51 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/pozhar-1914503823.html
В МЧС рассказали, как быстро распространяется пожар в жилом доме
В МЧС рассказали, как быстро распространяется пожар в жилом доме - РИА Новости, 08.12.2023
В МЧС рассказали, как быстро распространяется пожар в жилом доме
Огонь при пожаре в жилом доме обычно распространяется с большой скоростью, иногда она может достигать одного метра в минуту, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T02:51
2023-12-08T02:51
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Огонь при пожаре в жилом доме обычно распространяется с большой скоростью, иногда она может достигать одного метра в минуту, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Один метр в минуту - с такой скоростью распространяется пламя при пожаре в жилом доме", - говорится в сообщении министерства. Ведомство отмечает, что скорость распространения огня зависит от многих факторов, в первую очередь - от горючести материалов и особенностей строения. Самостоятельно рассчитать пожарную опасность своего дома можно с помощью чек-листа от МЧС России. "Ваша безопасность - ваша ответственность", - резюмирует министерство.
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россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, как быстро распространяется пожар в жилом доме

МЧС: при пожаре в доме пламя распространяется со скоростью в один метр в минуту

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Огонь при пожаре в жилом доме обычно распространяется с большой скоростью, иногда она может достигать одного метра в минуту, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
«
"Один метр в минуту - с такой скоростью распространяется пламя при пожаре в жилом доме", - говорится в сообщении министерства.
Ведомство отмечает, что скорость распространения огня зависит от многих факторов, в первую очередь - от горючести материалов и особенностей строения. Самостоятельно рассчитать пожарную опасность своего дома можно с помощью чек-листа от МЧС России.
"Ваша безопасность - ваша ответственность", - резюмирует министерство.
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