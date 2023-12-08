В спортзалах Киева начали вручать повестки
Сотрудники военкоматов стали приходить в спортзалы Киева для вручения повесток
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов начали приходить в спортзалы Киева для вручения повесток, сообщает в пятницу украинское издание "Вести" в Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали о рейдах сотрудников военкоматов в спортивных и тренажерных залах в Закарпатской, Днепропетровской и Ужгородской областях, где посетителям вручали повестки.
"Сотрудники территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) в Киеве также начали приходить в спортзалы", - говорится в сообщении.
По информации "Вестей", сотрудники военкомата пытаются зайти в сеть киевских фитнес-центров, но их не пускают.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.