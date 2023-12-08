Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/posobie-1914535840.html
В ГД внесли проект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком
В ГД внесли проект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 08.12.2023
В ГД внесли проект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком
Депутаты ГД от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:37
2023-12-08T10:37
госдума рф
общество
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148642/71/1486427126_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_b219164acc839576088f9fe3b2d1aa49.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет при воспитании ребенка одним родителей, а также детей-инвалидов, проект доступен в думской электронной базе. "Учитывая сложность ухода за ребенком-инвалидом, а также сложность осуществление ухода за ребенком единственным родителем (матерью или отцом), полагаем, что для данных категорий застрахованных граждан страховым случаем следует признать уход за ребенком не до полутора лет, а до трех лет, и выплачивать им ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение всего декретного отпуска за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", - написано в законопроекте. В документах содержится отзыв правительства, в котором сказано, что "законопроект нуждается в существенной доработке". В заключении кабмина отмечается, что уже сформирована система мер социальной поддержки нуждающихся семей с детьми до 17 лет. Для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, также предусмотрены ежемесячные выплаты.
https://ria.ru/20231124/posobie-1911537036.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148642/71/1486427126_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_8fec98cf7df67b6bd621a0ee74e38db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество, лдпр
Госдума РФ, Общество, ЛДПР
В ГД внесли проект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком

В ГД внесли проект о продлении выплат пособия по уходу за ребенком до трех лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет при воспитании ребенка одним родителей, а также детей-инвалидов, проект доступен в думской электронной базе.
"Учитывая сложность ухода за ребенком-инвалидом, а также сложность осуществление ухода за ребенком единственным родителем (матерью или отцом), полагаем, что для данных категорий застрахованных граждан страховым случаем следует признать уход за ребенком не до полутора лет, а до трех лет, и выплачивать им ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение всего декретного отпуска за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", - написано в законопроекте.
В документах содержится отзыв правительства, в котором сказано, что "законопроект нуждается в существенной доработке". В заключении кабмина отмечается, что уже сформирована система мер социальной поддержки нуждающихся семей с детьми до 17 лет. Для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, также предусмотрены ежемесячные выплаты.
Девушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Правительство выделило средства для выплат единого пособия на детей
24 ноября, 12:07
 
Госдума РФОбществоЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала