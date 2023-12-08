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В ГД внесли проект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком

В ГД внесли проект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 08.12.2023

В ГД внесли проект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком

Депутаты ГД от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:37

2023-12-08T10:37

2023-12-08T10:37

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет при воспитании ребенка одним родителей, а также детей-инвалидов, проект доступен в думской электронной базе. "Учитывая сложность ухода за ребенком-инвалидом, а также сложность осуществление ухода за ребенком единственным родителем (матерью или отцом), полагаем, что для данных категорий застрахованных граждан страховым случаем следует признать уход за ребенком не до полутора лет, а до трех лет, и выплачивать им ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение всего декретного отпуска за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", - написано в законопроекте. В документах содержится отзыв правительства, в котором сказано, что "законопроект нуждается в существенной доработке". В заключении кабмина отмечается, что уже сформирована система мер социальной поддержки нуждающихся семей с детьми до 17 лет. Для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, также предусмотрены ежемесячные выплаты.

https://ria.ru/20231124/posobie-1911537036.html

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