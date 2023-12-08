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Орловская область доставила бойцам СВО печи-буржуйки, окопные свечи и воду - РИА Новости, 08.12.2023
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17:59 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/pomosch-1914680184.html
Орловская область доставила бойцам СВО печи-буржуйки, окопные свечи и воду
Орловская область доставила бойцам СВО печи-буржуйки, окопные свечи и воду - РИА Новости, 08.12.2023
Орловская область доставила бойцам СВО печи-буржуйки, окопные свечи и воду
Крупный гуманитарный конвой прибыл из Орловской области к воинам, выполняющим боевые задачи на артемовском направлении, в составе груза – печи-буржуйки,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:59
2023-12-08T17:59
надежные люди
орловская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупный гуманитарный конвой прибыл из Орловской области к воинам, выполняющим боевые задачи на артемовском направлении, в составе груза – печи-буржуйки, питьевая вода, окопные свечи и овощи, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Орловская команда вместе с отцом Василием вновь раздали большой груз. Бойцам разных подразделений переданы 10 тонн овощей, 250 печей-буржуек с трубами, 7 тысяч "окопных" свечей и 10 тонн питьевой воды. Всего с 19 июля наш регион доставил на фронт 1130 тонн воды. С 12 октября – 310 тонн овощей. С 14 октября – 1140 печей", – говорится в сообщении. Груз доставлен по поручению губернатора Андрея Клычкова, он поблагодарил Орловскую епархию и владыку Тихона за поддержку фронта. "Слова благодарности отцу Василию и всем прихожанам орловских храмов за молитвенную и деятельную помощь защитникам Родины. В каждую блиндажную свечу вложена не только забота и сострадание, но и молитвы о здравии и защите сыновей Отечества", – отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба. Клычков также поблагодарил орловского мецената, продолжающего помогать оплачивать и доставлять продукты и товары для военнослужащих, и выразил отдельную признательность руководству и сотрудникам "Щелково-Агрохим" за печи, которые уже начали раздавать на передовой. "Вручая эти подарки от Орловщины, мы видим настоящие эмоции искренней радости на лицах наших героев, улыбки, которые в условиях боевых будней – на вес золота. Это дорогого стоит. Сердца бойцов греет ощутимая поддержка тыла, ребята чувствуют, что их любят, за них молятся и очень ждут. Ради этого, ради победы, ради скорейшего возвращения домой наших защитников мы будем продолжать поддержку", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20231208/pomosch-1914556005.html
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орловская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Орловская область, Вооруженные силы РФ

Орловская область доставила бойцам СВО печи-буржуйки, окопные свечи и воду

© Администрация Губернатора и Правительства Орловской областиГуманитарный груз из Орловской области доставлен бойцам, выполняющим боевые задачи на Артемовском направлении
Гуманитарный груз из Орловской области доставлен бойцам, выполняющим боевые задачи на Артемовском направлении
© Администрация Губернатора и Правительства Орловской области
Гуманитарный груз из Орловской области доставлен бойцам, выполняющим боевые задачи на Артемовском направлении
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупный гуманитарный конвой прибыл из Орловской области к воинам, выполняющим боевые задачи на артемовском направлении, в составе груза – печи-буржуйки, питьевая вода, окопные свечи и овощи, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Орловская команда вместе с отцом Василием вновь раздали большой груз. Бойцам разных подразделений переданы 10 тонн овощей, 250 печей-буржуек с трубами, 7 тысяч "окопных" свечей и 10 тонн питьевой воды. Всего с 19 июля наш регион доставил на фронт 1130 тонн воды. С 12 октября – 310 тонн овощей. С 14 октября – 1140 печей", – говорится в сообщении.
© Администрация Губернатора и Правительства Орловской областиГуманитарный груз из Орловской области доставлен бойцам выполняющим боевые задачи на Артемовском направлении
Гуманитарный груз из Орловской области доставлен бойцам выполняющим боевые задачи на Артемовском направлении
© Администрация Губернатора и Правительства Орловской области
Гуманитарный груз из Орловской области доставлен бойцам выполняющим боевые задачи на Артемовском направлении
Груз доставлен по поручению губернатора Андрея Клычкова, он поблагодарил Орловскую епархию и владыку Тихона за поддержку фронта.
"Слова благодарности отцу Василию и всем прихожанам орловских храмов за молитвенную и деятельную помощь защитникам Родины. В каждую блиндажную свечу вложена не только забота и сострадание, но и молитвы о здравии и защите сыновей Отечества", – отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
Клычков также поблагодарил орловского мецената, продолжающего помогать оплачивать и доставлять продукты и товары для военнослужащих, и выразил отдельную признательность руководству и сотрудникам "Щелково-Агрохим" за печи, которые уже начали раздавать на передовой.
"Вручая эти подарки от Орловщины, мы видим настоящие эмоции искренней радости на лицах наших героев, улыбки, которые в условиях боевых будней – на вес золота. Это дорогого стоит. Сердца бойцов греет ощутимая поддержка тыла, ребята чувствуют, что их любят, за них молятся и очень ждут. Ради этого, ради победы, ради скорейшего возвращения домой наших защитников мы будем продолжать поддержку", – подчеркнул губернатор.
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Надежные людиОрловская областьВооруженные силы РФ
 
 
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