https://ria.ru/20231208/pomosch-1914680184.html

Орловская область доставила бойцам СВО печи-буржуйки, окопные свечи и воду

Орловская область доставила бойцам СВО печи-буржуйки, окопные свечи и воду - РИА Новости, 08.12.2023

Орловская область доставила бойцам СВО печи-буржуйки, окопные свечи и воду

Крупный гуманитарный конвой прибыл из Орловской области к воинам, выполняющим боевые задачи на артемовском направлении, в составе груза – печи-буржуйки,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:59

2023-12-08T17:59

2023-12-08T17:59

надежные люди

орловская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупный гуманитарный конвой прибыл из Орловской области к воинам, выполняющим боевые задачи на артемовском направлении, в составе груза – печи-буржуйки, питьевая вода, окопные свечи и овощи, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Орловская команда вместе с отцом Василием вновь раздали большой груз. Бойцам разных подразделений переданы 10 тонн овощей, 250 печей-буржуек с трубами, 7 тысяч "окопных" свечей и 10 тонн питьевой воды. Всего с 19 июля наш регион доставил на фронт 1130 тонн воды. С 12 октября – 310 тонн овощей. С 14 октября – 1140 печей", – говорится в сообщении. Груз доставлен по поручению губернатора Андрея Клычкова, он поблагодарил Орловскую епархию и владыку Тихона за поддержку фронта. "Слова благодарности отцу Василию и всем прихожанам орловских храмов за молитвенную и деятельную помощь защитникам Родины. В каждую блиндажную свечу вложена не только забота и сострадание, но и молитвы о здравии и защите сыновей Отечества", – отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба. Клычков также поблагодарил орловского мецената, продолжающего помогать оплачивать и доставлять продукты и товары для военнослужащих, и выразил отдельную признательность руководству и сотрудникам "Щелково-Агрохим" за печи, которые уже начали раздавать на передовой. "Вручая эти подарки от Орловщины, мы видим настоящие эмоции искренней радости на лицах наших героев, улыбки, которые в условиях боевых будней – на вес золота. Это дорогого стоит. Сердца бойцов греет ощутимая поддержка тыла, ребята чувствуют, что их любят, за них молятся и очень ждут. Ради этого, ради победы, ради скорейшего возвращения домой наших защитников мы будем продолжать поддержку", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20231208/pomosch-1914556005.html

орловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орловская область, вооруженные силы рф