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МЧС России доставило в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы

МЧС России доставило в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы - РИА Новости, 08.12.2023

МЧС России доставило в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы

Спецборт МЧС РФ доставил в Египет 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:20

2023-12-08T14:20

2023-12-08T14:20

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставил в Египет 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы, сообщает МЧС России в Telegram-канале.В пятницу утром спецборт Ил-76 МЧС РФ вылетел в Египет с гумпомощью, организованной Кабардино-Балкарией. "Очередной спецборт МЧС России доставил 20 тонн гуманитарного груза для населения Газы. В Египте российские спасатели передали гумпомощь представителям Египетского общества Красного полумесяца. Ее перенаправят жителям сектора Газа", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

египет

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире