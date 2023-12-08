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МЧС России доставило в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы - РИА Новости, 08.12.2023
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14:20 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/pomosch-1914610019.html
МЧС России доставило в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы
МЧС России доставило в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы - РИА Новости, 08.12.2023
МЧС России доставило в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы
Спецборт МЧС РФ доставил в Египет 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:20
2023-12-08T14:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставил в Египет 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы, сообщает МЧС России в Telegram-канале.В пятницу утром спецборт Ил-76 МЧС РФ вылетел в Египет с гумпомощью, организованной Кабардино-Балкарией. "Очередной спецборт МЧС России доставил 20 тонн гуманитарного груза для населения Газы. В Египте российские спасатели передали гумпомощь представителям Египетского общества Красного полумесяца. Ее перенаправят жителям сектора Газа", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
МЧС России доставило в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы

Борт МЧС России доставил в Египет 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы

© МЧС РоссииРоссийский Ил-76 доставил партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа
Российский Ил-76 доставил партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа
© МЧС России
Российский Ил-76 доставил партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставил в Египет 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
В пятницу утром спецборт Ил-76 МЧС РФ вылетел в Египет с гумпомощью, организованной Кабардино-Балкарией.
"Очередной спецборт МЧС России доставил 20 тонн гуманитарного груза для населения Газы. В Египте российские спасатели передали гумпомощь представителям Египетского общества Красного полумесяца. Ее перенаправят жителям сектора Газа", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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