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Орловская епархия передала разведчикам СВО микроавтобус и квадрокоптеры - РИА Новости, 08.12.2023
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11:58 08.12.2023
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Орловская епархия передала разведчикам СВО микроавтобус и квадрокоптеры
Орловская епархия передала разведчикам СВО микроавтобус и квадрокоптеры - РИА Новости, 08.12.2023
Орловская епархия передала разведчикам СВО микроавтобус и квадрокоптеры
Орловская епархия передала разведчикам в зону спецоперации микроавтобус и квадрокоптеры для выполнения боевых задач, а также продукты и мед, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:58
2023-12-08T11:58
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Орловская епархия передала разведчикам в зону спецоперации микроавтобус и квадрокоптеры для выполнения боевых задач, а также продукты и мед, сообщили в пресс-службе епархии. "В Орле побывали военнослужащие, которые участвуют в специальной военной операции. Сначала наши воины посетили Свято-Троицкий храм. Здесь разведчикам передали два квадрокоптера, продукты питания и мед", – говорится в сообщении. Отмечается, что бойцы вручили настоятелю Троицкого прихода протоиерею Андрею Михалеву благодарность от личного состава отряда специального назначения за постоянную помощь. С бойцами также встретился митрополит Орловский и Болховский Тихон. "Архипастырь совершил чин освящения микроавтобуса УАЗ-452, который затем был передан разведчикам для выполнения боевых задач. УАЗ-"буханку" совестными усилиями приобрели Орловская епархия и благодетели Свято-Троицкого храма Орла", – сообщили в епархии. Как уточнили в пресс-службе, владыка Тихон благословил бойцов на служение Отечеству, окропил их святой водой, подарил иконы и шевроны с изображением Спаса Нерукотворного.
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орел, орловская область
Надежные люди, Орел, Орловская область

Орловская епархия передала разведчикам СВО микроавтобус и квадрокоптеры

© Орловская епархияОрловская епархия передала разведчикам СВО микроавтобус для выполнения боевых задач
Орловская епархия передала разведчикам СВО микроавтобус для выполнения боевых задач
© Орловская епархия
Орловская епархия передала разведчикам СВО микроавтобус для выполнения боевых задач
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Орловская епархия передала разведчикам в зону спецоперации микроавтобус и квадрокоптеры для выполнения боевых задач, а также продукты и мед, сообщили в пресс-службе епархии.
Орле побывали военнослужащие, которые участвуют в специальной военной операции. Сначала наши воины посетили Свято-Троицкий храм. Здесь разведчикам передали два квадрокоптера, продукты питания и мед", – говорится в сообщении.
© Орловская епархияСвященник Орловской епархии передал гуманитарную помощь разведчикам СВО
Священник Орловской епархии передал гуманитарную помощь разведчикам СВО
© Орловская епархия
Священник Орловской епархии передал гуманитарную помощь разведчикам СВО
Отмечается, что бойцы вручили настоятелю Троицкого прихода протоиерею Андрею Михалеву благодарность от личного состава отряда специального назначения за постоянную помощь. С бойцами также встретился митрополит Орловский и Болховский Тихон.
"Архипастырь совершил чин освящения микроавтобуса УАЗ-452, который затем был передан разведчикам для выполнения боевых задач. УАЗ-"буханку" совестными усилиями приобрели Орловская епархия и благодетели Свято-Троицкого храма Орла", – сообщили в епархии.
Как уточнили в пресс-службе, владыка Тихон благословил бойцов на служение Отечеству, окропил их святой водой, подарил иконы и шевроны с изображением Спаса Нерукотворного.
© Орловская епархияОрловская епархия передала разведчикам СВО микроавтобус для выполнения боевых задач
Орловская епархия передала разведчикам СВО микроавтобус для выполнения боевых задач
© Орловская епархия
Орловская епархия передала разведчикам СВО микроавтобус для выполнения боевых задач
 
Надежные людиОрелОрловская область
 
 
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