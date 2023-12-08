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Орловская епархия передала разведчикам СВО микроавтобус и квадрокоптеры

Орловская епархия передала разведчикам СВО микроавтобус и квадрокоптеры - РИА Новости, 08.12.2023

Орловская епархия передала разведчикам СВО микроавтобус и квадрокоптеры

Орловская епархия передала разведчикам в зону спецоперации микроавтобус и квадрокоптеры для выполнения боевых задач, а также продукты и мед, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:58

2023-12-08T11:58

2023-12-08T11:58

надежные люди

орел

орловская область

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Орловская епархия передала разведчикам в зону спецоперации микроавтобус и квадрокоптеры для выполнения боевых задач, а также продукты и мед, сообщили в пресс-службе епархии. "В Орле побывали военнослужащие, которые участвуют в специальной военной операции. Сначала наши воины посетили Свято-Троицкий храм. Здесь разведчикам передали два квадрокоптера, продукты питания и мед", – говорится в сообщении. Отмечается, что бойцы вручили настоятелю Троицкого прихода протоиерею Андрею Михалеву благодарность от личного состава отряда специального назначения за постоянную помощь. С бойцами также встретился митрополит Орловский и Болховский Тихон. "Архипастырь совершил чин освящения микроавтобуса УАЗ-452, который затем был передан разведчикам для выполнения боевых задач. УАЗ-"буханку" совестными усилиями приобрели Орловская епархия и благодетели Свято-Троицкого храма Орла", – сообщили в епархии. Как уточнили в пресс-службе, владыка Тихон благословил бойцов на служение Отечеству, окропил их святой водой, подарил иконы и шевроны с изображением Спаса Нерукотворного.

орел

орловская область

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орел, орловская область