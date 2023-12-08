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Челябинская школьница переведет стипендию в 50 тыс руб в помощь бойцам СВО
Челябинская школьница переведет стипендию в 50 тыс руб в помощь бойцам СВО - РИА Новости, 08.12.2023
Челябинская школьница переведет стипендию в 50 тыс руб в помощь бойцам СВО
Школьница из Челябинска Алина Габбасова переведет губернаторскую стипендию в размере 50 тысяч рублей, полученную ею за победу в региональной олимпиаде, в помощь РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:38
2023-12-08T10:38
2023-12-08T10:38
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Школьница из Челябинска Алина Габбасова переведет губернаторскую стипендию в размере 50 тысяч рублей, полученную ею за победу в региональной олимпиаде, в помощь бойцам специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального ОНФ. "Алина Габбасова, ученица 10 класса из 80-й гимназии города Челябинска, получила стипендию губернатора Челябинской области в размере 50 тысяч рублей за победу на региональной олимпиаде. Узнав новость от своей подруги, что ее отец ушел на СВО, увидев, как родные переживают за главу семейства, она сразу поняла, как хочет распорядиться полученными средствами - перевести их в благотворительный фонд Народного фронта "Все для Победы!" для южноуральских бойцов", - говорится в сообщении. На эту денежную помощь школьница вместе с Народным фронтом решили закупить средства связи, чтобы военнослужащие могли уверенно и оперативно выполнять свои задачи, уточняется в сообщении. "Совсем скоро школьница передаст рации военнослужащим лично из рук в руки", - поясняет пресс-служба.
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челябинск, челябинская область, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Челябинск, Челябинская область, Общероссийский народный фронт