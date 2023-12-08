Рейтинг@Mail.ru
Отмена Зеленского. Почему США вновь отказались помогать Украине - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 08.12.2023 (обновлено: 08:02 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
Отмена Зеленского. Почему США вновь отказались помогать Украине
Отмена Зеленского. Почему США вновь отказались помогать Украине - РИА Новости, 08.12.2023
Отмена Зеленского. Почему США вновь отказались помогать Украине
Американская помощь Киеву в очередной раз зависла в конгрессе. И, похоже, окончательно. Две партии не могут договориться об условиях поддержки союзников. О том, РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T08:00
2023-12-08T08:02
в мире
украина
киев
израиль
джо байден
владимир зеленский
чак шумер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897825759_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ef24dc311e58cad781d46f84f14145b.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американская помощь Киеву в очередной раз зависла в конгрессе. И, похоже, окончательно. Две партии не могут договориться об условиях поддержки союзников. О том, что стоит за спорами и можно ли их разрешить, — в материале РИА Новости.Безнадежный законопроектПочти сразу после октябрьского нападения ХАМАС на Израиль Белый дом внес на рассмотрение законодателей пакет экстренной помощи Тель-Авиву. И под шумок администрация Байдена подверстала к документу финансирование Киева.Тактика казалась беспроигрышной. От Израиля республиканцы никогда не откажутся. На этом фоне их сомнения насчет Украины забудутся.Не сработало. "Слоны" были готовы безоговорочно поддержать лишь Тель-Авив. А средства взять из бюджетной доли Налоговой службы США (IRS).Тут уже воспротивились "ослы". Ведь деньги налоговикам выделил демократ Байден в рамках "Закона о снижении инфляции". Украинская тема повисла в воздухе.Республиканцы предложили совместить помощь Киеву с пакетом о защите американо-мексиканской границы. Демократы вновь не согласились. Миграционная политика "слонов" подразумевает не только строительство стены, обещанной еще при президентстве Дональда Трампа, но и ужесточение мер против нелегалов. "Ослы", разумеется, против.В итоге утвердили бюджет вообще без этих статей расходов — иначе был бы шатдаун и пришлось бы закрыть госучреждения, отправив служащих в неоплачиваемый отпуск. Тем не менее проблему надо решать. Ставки велики. Байден хочет выделить киевскому режиму 61 миллиард долларов и от своего не отступится. Если эти средства не вписать в план на текущий фискальный год, их придется выгрызать у конгресса по частям, чего очень бы не хотелось. Но пока все к этому и движется.Время против УкраиныПосле нескольких провальных голосований сенат намеревался рассмотреть законопроект 4 декабря. Утром в этот день партии провели дискуссию. Безрезультатно. "Слоны" по-прежнему настаивали на совмещении поддержки Украины с пограничной политикой. Некоторые из них просто покинули помещение, поняв, что с "ослами" не договориться.Перенесенное на 6 декабря заседание также завершилось ничем. В ходе процедурного голосования 51 сенатор высказался против. За — 49, а надо 60. Обсуждение не состоялось.Когда следующая попытка — неизвестно. Байден давит на симпатии республиканцев к Израилю. Но те понимают, что, блокируя идею Белого дома об общем пакете помощи, они ослабляют "ослов" и персонально главу государства. А сейчас это крайне важно, ведь менее чем через год — президентские выборы. Кроме того, республиканцы действительно против безудержного финансирования Киева. Нет, они хотят, чтобы Украина победила Россию, но требуют большей прозрачности расходования денег американских налогоплательщиков.В Киеве разочарованы. Предполагалось, что 5 декабря, в самый разгар дискуссий, перед конгрессменами выступит Зеленский. Однако прямое включение отменили — из-за некоего "вопроса, возникшего в последнюю минуту". Об этом сообщил лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер. Подробностей не последовало. Но в Вашингтоне, похоже, не очень расстроились. Там все больше обращают внимание на собственные проблемы.Шумер вслед за Байденом, конечно, напомнил, что Украину нужно обязательно поддерживать. Однако даже в сенате у демократов проблемы.Стоит ожидать, что, в 2024-м, перед выборами, они попытаются дистанцироваться от токсичного для них украинского вопроса. И в любом случае время работает против Зеленского. Вскоре конгресс уходит на рождественские каникулы, после которых тема помощи киевскому режиму может банально затеряться. Просто чтобы не высвечивать лишний раз слабости Белого дома.
украина
киев
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897825759_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_768ea26994266341e7956b2d42f26c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, израиль, джо байден, владимир зеленский, чак шумер
В мире, Украина, Киев, Израиль, Джо Байден, Владимир Зеленский, Чак Шумер
Отмена Зеленского. Почему США вновь отказались помогать Украине

Конгресс США снова не договорился о помощи Украине и Израилю

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВладимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне
Владимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Владимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американская помощь Киеву в очередной раз зависла в конгрессе. И, похоже, окончательно. Две партии не могут договориться об условиях поддержки союзников. О том, что стоит за спорами и можно ли их разрешить, — в материале РИА Новости.

Безнадежный законопроект

Почти сразу после октябрьского нападения ХАМАС на Израиль Белый дом внес на рассмотрение законодателей пакет экстренной помощи Тель-Авиву. И под шумок администрация Байдена подверстала к документу финансирование Киева.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaАкция в поддержку Израиля в Вашингтоне
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне
Тактика казалась беспроигрышной. От Израиля республиканцы никогда не откажутся. На этом фоне их сомнения насчет Украины забудутся.
Не сработало. "Слоны" были готовы безоговорочно поддержать лишь Тель-Авив. А средства взять из бюджетной доли Налоговой службы США (IRS).
Тут уже воспротивились "ослы". Ведь деньги налоговикам выделил демократ Байден в рамках "Закона о снижении инфляции". Украинская тема повисла в воздухе.
Республиканцы предложили совместить помощь Киеву с пакетом о защите американо-мексиканской границы. Демократы вновь не согласились. Миграционная политика "слонов" подразумевает не только строительство стены, обещанной еще при президентстве Дональда Трампа, но и ужесточение мер против нелегалов. "Ослы", разумеется, против.
В итоге утвердили бюджет вообще без этих статей расходов — иначе был бы шатдаун и пришлось бы закрыть госучреждения, отправив служащих в неоплачиваемый отпуск. Тем не менее проблему надо решать. Ставки велики. Байден хочет выделить киевскому режиму 61 миллиард долларов и от своего не отступится. Если эти средства не вписать в план на текущий фискальный год, их придется выгрызать у конгресса по частям, чего очень бы не хотелось. Но пока все к этому и движется.

Время против Украины

После нескольких провальных голосований сенат намеревался рассмотреть законопроект 4 декабря. Утром в этот день партии провели дискуссию. Безрезультатно. "Слоны" по-прежнему настаивали на совмещении поддержки Украины с пограничной политикой. Некоторые из них просто покинули помещение, поняв, что с "ослами" не договориться.
© AP Photo / Alex BrandonИзбранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон
Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон
Перенесенное на 6 декабря заседание также завершилось ничем. В ходе процедурного голосования 51 сенатор высказался против. За — 49, а надо 60. Обсуждение не состоялось.
Когда следующая попытка — неизвестно. Байден давит на симпатии республиканцев к Израилю. Но те понимают, что, блокируя идею Белого дома об общем пакете помощи, они ослабляют "ослов" и персонально главу государства. А сейчас это крайне важно, ведь менее чем через год — президентские выборы. Кроме того, республиканцы действительно против безудержного финансирования Киева. Нет, они хотят, чтобы Украина победила Россию, но требуют большей прозрачности расходования денег американских налогоплательщиков.
В Киеве разочарованы. Предполагалось, что 5 декабря, в самый разгар дискуссий, перед конгрессменами выступит Зеленский. Однако прямое включение отменили — из-за некоего "вопроса, возникшего в последнюю минуту". Об этом сообщил лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер. Подробностей не последовало. Но в Вашингтоне, похоже, не очень расстроились. Там все больше обращают внимание на собственные проблемы.
© AP Photo / Mariam ZuhaibЛидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер
Шумер вслед за Байденом, конечно, напомнил, что Украину нужно обязательно поддерживать. Однако даже в сенате у демократов проблемы.
Стоит ожидать, что, в 2024-м, перед выборами, они попытаются дистанцироваться от токсичного для них украинского вопроса. И в любом случае время работает против Зеленского. Вскоре конгресс уходит на рождественские каникулы, после которых тема помощи киевскому режиму может банально затеряться. Просто чтобы не высвечивать лишний раз слабости Белого дома.
 
В миреУкраинаКиевИзраильДжо БайденВладимир ЗеленскийЧак Шумер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала