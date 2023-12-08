https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

Отмена Зеленского. Почему США вновь отказались помогать Украине

Отмена Зеленского. Почему США вновь отказались помогать Украине - РИА Новости, 08.12.2023

Отмена Зеленского. Почему США вновь отказались помогать Украине

Американская помощь Киеву в очередной раз зависла в конгрессе. И, похоже, окончательно. Две партии не могут договориться об условиях поддержки союзников. О том, РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T08:00

2023-12-08T08:00

2023-12-08T08:02

в мире

украина

киев

израиль

джо байден

владимир зеленский

чак шумер

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американская помощь Киеву в очередной раз зависла в конгрессе. И, похоже, окончательно. Две партии не могут договориться об условиях поддержки союзников. О том, что стоит за спорами и можно ли их разрешить, — в материале РИА Новости.Безнадежный законопроектПочти сразу после октябрьского нападения ХАМАС на Израиль Белый дом внес на рассмотрение законодателей пакет экстренной помощи Тель-Авиву. И под шумок администрация Байдена подверстала к документу финансирование Киева.Тактика казалась беспроигрышной. От Израиля республиканцы никогда не откажутся. На этом фоне их сомнения насчет Украины забудутся.Не сработало. "Слоны" были готовы безоговорочно поддержать лишь Тель-Авив. А средства взять из бюджетной доли Налоговой службы США (IRS).Тут уже воспротивились "ослы". Ведь деньги налоговикам выделил демократ Байден в рамках "Закона о снижении инфляции". Украинская тема повисла в воздухе.Республиканцы предложили совместить помощь Киеву с пакетом о защите американо-мексиканской границы. Демократы вновь не согласились. Миграционная политика "слонов" подразумевает не только строительство стены, обещанной еще при президентстве Дональда Трампа, но и ужесточение мер против нелегалов. "Ослы", разумеется, против.В итоге утвердили бюджет вообще без этих статей расходов — иначе был бы шатдаун и пришлось бы закрыть госучреждения, отправив служащих в неоплачиваемый отпуск. Тем не менее проблему надо решать. Ставки велики. Байден хочет выделить киевскому режиму 61 миллиард долларов и от своего не отступится. Если эти средства не вписать в план на текущий фискальный год, их придется выгрызать у конгресса по частям, чего очень бы не хотелось. Но пока все к этому и движется.Время против УкраиныПосле нескольких провальных голосований сенат намеревался рассмотреть законопроект 4 декабря. Утром в этот день партии провели дискуссию. Безрезультатно. "Слоны" по-прежнему настаивали на совмещении поддержки Украины с пограничной политикой. Некоторые из них просто покинули помещение, поняв, что с "ослами" не договориться.Перенесенное на 6 декабря заседание также завершилось ничем. В ходе процедурного голосования 51 сенатор высказался против. За — 49, а надо 60. Обсуждение не состоялось.Когда следующая попытка — неизвестно. Байден давит на симпатии республиканцев к Израилю. Но те понимают, что, блокируя идею Белого дома об общем пакете помощи, они ослабляют "ослов" и персонально главу государства. А сейчас это крайне важно, ведь менее чем через год — президентские выборы. Кроме того, республиканцы действительно против безудержного финансирования Киева. Нет, они хотят, чтобы Украина победила Россию, но требуют большей прозрачности расходования денег американских налогоплательщиков.В Киеве разочарованы. Предполагалось, что 5 декабря, в самый разгар дискуссий, перед конгрессменами выступит Зеленский. Однако прямое включение отменили — из-за некоего "вопроса, возникшего в последнюю минуту". Об этом сообщил лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер. Подробностей не последовало. Но в Вашингтоне, похоже, не очень расстроились. Там все больше обращают внимание на собственные проблемы.Шумер вслед за Байденом, конечно, напомнил, что Украину нужно обязательно поддерживать. Однако даже в сенате у демократов проблемы.Стоит ожидать, что, в 2024-м, перед выборами, они попытаются дистанцироваться от токсичного для них украинского вопроса. И в любом случае время работает против Зеленского. Вскоре конгресс уходит на рождественские каникулы, после которых тема помощи киевскому режиму может банально затеряться. Просто чтобы не высвечивать лишний раз слабости Белого дома.

украина

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в мире, украина, киев, израиль, джо байден, владимир зеленский, чак шумер