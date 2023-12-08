https://ria.ru/20231208/pogranichniki-1914568953.html
Пограничников предложили задействовать в охране представительств за рубежом
Пограничников предложили задействовать в охране представительств за рубежом - РИА Новости, 08.12.2023
Пограничников предложили задействовать в охране представительств за рубежом
Пограничников ФСБ могут задействовать в охране представительств отечественных компаний за рубежом в связи с ростом там антироссийских настроений, проект указа... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:26
2023-12-08T12:26
2023-12-08T12:28
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пограничников ФСБ могут задействовать в охране представительств отечественных компаний за рубежом в связи с ростом там антироссийских настроений, проект указа президента РФ, разработанный спецслужбой, опубликован на портале проектов нормативных актов.Сейчас обеспечивается участие военнослужащих пограничных органов в охране дипломатических представительств и консульских учреждений РФ в иностранных государствах, напоминается в пояснительной записке к проекту."Вместе с тем рост актов вандализма, числа протестных акций и демонстраций перед представительствами Российской Федерации и российских компаний за рубежом, а также попыток несанкционированного проникновения на территорию таких представительств, указывает на необходимость усиления мер по их защите. В связи с этим предлагается наделить ФСБ России полномочиями по обеспечению участия военнослужащих пограничных органов в охране иных представительств (помимо дипломатических и консульских учреждений) Российской Федерации за рубежом", - говорится в записке.
https://ria.ru/20230918/evrosoyuz-1897033048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Пограничников предложили задействовать в охране представительств за рубежом
Пограничников ФСБ могут включить в охрану представительств компаний за рубежом
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пограничников ФСБ могут задействовать в охране представительств отечественных компаний за рубежом в связи с ростом там антироссийских настроений, проект указа президента РФ, разработанный спецслужбой, опубликован на портале проектов нормативных актов.
Сейчас обеспечивается участие военнослужащих пограничных органов в охране дипломатических представительств и консульских учреждений РФ в иностранных государствах, напоминается в пояснительной записке к проекту.
"Вместе с тем рост актов вандализма, числа протестных акций и демонстраций перед представительствами Российской Федерации и российских компаний за рубежом, а также попыток несанкционированного проникновения на территорию таких представительств, указывает на необходимость усиления мер по их защите. В связи с этим предлагается наделить ФСБ России полномочиями по обеспечению участия военнослужащих пограничных органов в охране иных представительств (помимо дипломатических и консульских учреждений) Российской Федерации за рубежом", - говорится в записке.
МИД призвал россиян проявлять осторожность в недружественных странах