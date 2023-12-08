https://ria.ru/20231208/pogranichniki-1914568953.html

Пограничников предложили задействовать в охране представительств за рубежом

Пограничников предложили задействовать в охране представительств за рубежом - РИА Новости, 08.12.2023

Пограничников предложили задействовать в охране представительств за рубежом

Пограничников ФСБ могут задействовать в охране представительств отечественных компаний за рубежом в связи с ростом там антироссийских настроений, проект указа... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:26

2023-12-08T12:26

2023-12-08T12:28

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577509658_0:119:3061:1841_1920x0_80_0_0_6dc2a51fc89045f431cd6f70f858d69b.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пограничников ФСБ могут задействовать в охране представительств отечественных компаний за рубежом в связи с ростом там антироссийских настроений, проект указа президента РФ, разработанный спецслужбой, опубликован на портале проектов нормативных актов.Сейчас обеспечивается участие военнослужащих пограничных органов в охране дипломатических представительств и консульских учреждений РФ в иностранных государствах, напоминается в пояснительной записке к проекту."Вместе с тем рост актов вандализма, числа протестных акций и демонстраций перед представительствами Российской Федерации и российских компаний за рубежом, а также попыток несанкционированного проникновения на территорию таких представительств, указывает на необходимость усиления мер по их защите. В связи с этим предлагается наделить ФСБ России полномочиями по обеспечению участия военнослужащих пограничных органов в охране иных представительств (помимо дипломатических и консульских учреждений) Российской Федерации за рубежом", - говорится в записке.

https://ria.ru/20230918/evrosoyuz-1897033048.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность