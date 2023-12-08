Рейтинг@Mail.ru
Пограничников предложили задействовать в охране представительств за рубежом - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 08.12.2023 (обновлено: 12:28 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/pogranichniki-1914568953.html
Пограничников предложили задействовать в охране представительств за рубежом
Пограничников предложили задействовать в охране представительств за рубежом - РИА Новости, 08.12.2023
Пограничников предложили задействовать в охране представительств за рубежом
Пограничников ФСБ могут задействовать в охране представительств отечественных компаний за рубежом в связи с ростом там антироссийских настроений, проект указа... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:26
2023-12-08T12:28
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577509658_0:119:3061:1841_1920x0_80_0_0_6dc2a51fc89045f431cd6f70f858d69b.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пограничников ФСБ могут задействовать в охране представительств отечественных компаний за рубежом в связи с ростом там антироссийских настроений, проект указа президента РФ, разработанный спецслужбой, опубликован на портале проектов нормативных актов.Сейчас обеспечивается участие военнослужащих пограничных органов в охране дипломатических представительств и консульских учреждений РФ в иностранных государствах, напоминается в пояснительной записке к проекту."Вместе с тем рост актов вандализма, числа протестных акций и демонстраций перед представительствами Российской Федерации и российских компаний за рубежом, а также попыток несанкционированного проникновения на территорию таких представительств, указывает на необходимость усиления мер по их защите. В связи с этим предлагается наделить ФСБ России полномочиями по обеспечению участия военнослужащих пограничных органов в охране иных представительств (помимо дипломатических и консульских учреждений) Российской Федерации за рубежом", - говорится в записке.
https://ria.ru/20230918/evrosoyuz-1897033048.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577509658_466:204:2924:2048_1920x0_80_0_0_12eb6f512f0e3bf287597b3ab25c585e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Пограничников предложили задействовать в охране представительств за рубежом

Пограничников ФСБ могут включить в охрану представительств компаний за рубежом

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкРоссийские пограничники у заграждения
Российские пограничники у заграждения - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Российские пограничники у заграждения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пограничников ФСБ могут задействовать в охране представительств отечественных компаний за рубежом в связи с ростом там антироссийских настроений, проект указа президента РФ, разработанный спецслужбой, опубликован на портале проектов нормативных актов.
Сейчас обеспечивается участие военнослужащих пограничных органов в охране дипломатических представительств и консульских учреждений РФ в иностранных государствах, напоминается в пояснительной записке к проекту.
"Вместе с тем рост актов вандализма, числа протестных акций и демонстраций перед представительствами Российской Федерации и российских компаний за рубежом, а также попыток несанкционированного проникновения на территорию таких представительств, указывает на необходимость усиления мер по их защите. В связи с этим предлагается наделить ФСБ России полномочиями по обеспечению участия военнослужащих пограничных органов в охране иных представительств (помимо дипломатических и консульских учреждений) Российской Федерации за рубежом", - говорится в записке.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
МИД призвал россиян проявлять осторожность в недружественных странах
18 сентября, 17:05
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала