https://ria.ru/20231208/pogoda-1914516020.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 08.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Небольшой снег, облачная погода и до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T08:11
2023-12-08T08:11
2023-12-08T08:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Небольшой снег, облачная погода и до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве будет преобладать облачная погода, ожидается небольшой снег. Температура в столице составит минус 11-13 градусов, в Подмосковье - минус 9-14 градусов", - рассказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление будет слабо падать, составит 761 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Котилевская: в Москве в пятницу ожидается небольшой снег и до минус 13