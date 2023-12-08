https://ria.ru/20231208/pogoda-1914516020.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 08.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Небольшой снег, облачная погода и до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T08:11

2023-12-08T08:11

2023-12-08T08:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Небольшой снег, облачная погода и до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве будет преобладать облачная погода, ожидается небольшой снег. Температура в столице составит минус 11-13 градусов, в Подмосковье - минус 9-14 градусов", - рассказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление будет слабо падать, составит 761 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20231206/kolebaniya-1914163440.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), погода