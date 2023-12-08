https://ria.ru/20231208/podelki-1914568790.html

Шестиклассники из Перми изготовили для бойцов СВО новогодние поделки

Шестиклассники из Перми изготовили для бойцов СВО новогодние поделки - РИА Новости, 08.12.2023

Шестиклассники из Перми изготовили для бойцов СВО новогодние поделки

Ученики шестых классов пермской IT-школы изготовили для военных в зоне спецоперации поделки в новогодней тематике, а также написали письма со словами поддержки, РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:26

2023-12-08T12:26

2023-12-08T12:26

надежные люди

пермь

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. Ученики шестых классов пермской IT-школы изготовили для военных в зоне спецоперации поделки в новогодней тематике, а также написали письма со словами поддержки, сообщает краевой гуманитарный центр. "Ученики шестых классов МАОУ IT-школы с углубленным изучением информатики передали поделки и письма для наших бойцов. Благодарим учеников и классных руководителей ребят Анну Скороспешкину и Ольгу Кузнецову за поддержку наших ребят", - говорится в сообщении. Ребята задействовали при изготовлении подарков свои творческие способности. Посылки в ближайшее время будут доставлены бойцам. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" на этой неделе сообщил, что в зону СВО из региона направлено более 1,6 тысячи тонн гуманитарной помощи.

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пермь, пермский край, дмитрий махонин