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Шестиклассники из Перми изготовили для бойцов СВО новогодние поделки
Шестиклассники из Перми изготовили для бойцов СВО новогодние поделки - РИА Новости, 08.12.2023
Шестиклассники из Перми изготовили для бойцов СВО новогодние поделки
Ученики шестых классов пермской IT-школы изготовили для военных в зоне спецоперации поделки в новогодней тематике, а также написали письма со словами поддержки, РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:26
2023-12-08T12:26
2023-12-08T12:26
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ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. Ученики шестых классов пермской IT-школы изготовили для военных в зоне спецоперации поделки в новогодней тематике, а также написали письма со словами поддержки, сообщает краевой гуманитарный центр. "Ученики шестых классов МАОУ IT-школы с углубленным изучением информатики передали поделки и письма для наших бойцов. Благодарим учеников и классных руководителей ребят Анну Скороспешкину и Ольгу Кузнецову за поддержку наших ребят", - говорится в сообщении. Ребята задействовали при изготовлении подарков свои творческие способности. Посылки в ближайшее время будут доставлены бойцам. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" на этой неделе сообщил, что в зону СВО из региона направлено более 1,6 тысячи тонн гуманитарной помощи.
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пермь, пермский край, дмитрий махонин
Надежные люди, Пермь, Пермский край, Дмитрий Махонин
Шестиклассники из Перми изготовили для бойцов СВО новогодние поделки
Шестиклассники из IT-школы в Перми изготовили для бойцов СВО новогодние поделки
ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. Ученики шестых классов пермской IT-школы изготовили для военных в зоне спецоперации поделки в новогодней тематике, а также написали письма со словами поддержки, сообщает краевой гуманитарный центр.
"Ученики шестых классов МАОУ IT-школы с углубленным изучением информатики передали поделки и письма для наших бойцов. Благодарим учеников и классных руководителей ребят Анну Скороспешкину и Ольгу Кузнецову за поддержку наших ребят", - говорится в сообщении.
Ребята задействовали при изготовлении подарков свои творческие способности. Посылки в ближайшее время будут доставлены бойцам.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" на этой неделе сообщил, что в зону СВО из региона направлено более 1,6 тысячи тонн гуманитарной помощи.