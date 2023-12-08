https://ria.ru/20231208/podderzhka-1914705817.html
Спикер нижегородского парламента призвал усилить поддержку медиков на селе
Спикер нижегородского парламента призвал усилить поддержку медиков на селе - РИА Новости, 08.12.2023
Спикер нижегородского парламента призвал усилить поддержку медиков на селе
Председатель законодательного собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:08
2023-12-08T19:08
2023-12-08T19:22
нижегородская область
нижегородская область
россия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа Евгений Люлин предложил расширить меры поддержки медработников в сельской местности, сообщает пресс-служба регионального парламента. Развитие здравоохранения на селе, повышение качества и доступности медицинской помощи стали главными темами обсуждения на 70-м заседании Ассоциации законодателей ПФО. Парламентарии отметили, что каждый регион выстроил системную работу по организации охраны здоровья населения на селе. Перед заседанием законодатели ПФО побывали на открытии фельдшерско-акушерского пункта в деревне Ойкасы Лапсарского сельского поселения, возведенного по программе модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранения". "Приоритетная задача - повышение доступности медицинской помощи на селе. Не случайно строительство ФАПов субсидируется из федерального бюджета. Сейчас не просто идёт восстановление закрытых когда-то медпунктов, но строятся функциональные модульные здания, которые оснащены самым современным оборудованием", - цитирует пресс-служба слова Люлина. После открытия фельдшерско-акушерского пункта законодатели посетили Чебоксарскую районную больницу и поликлинику, обновление которой стало частью программы модернизации первичного звена здравоохранения, в которую входит также решение кадрового вопроса. К примеру, активно используется целевая подготовка студентов. Заключены договоры о целевом приеме студентов Чебоксарского медицинского колледжа. Другой способ привлечения квалифицированных специалистов в учреждение - программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Вопросу обеспечения отрасли здравоохранения медицинскими кадрами депутаты уделили особое внимание. Было отмечено, что в ПФО на селе укомплектованность медицинских организаций врачами составляет около 81,6%, средними медицинскими работниками - 87,9%. "Уже показали свою эффективность практики целевого обучения, льготное ипотечное кредитование и строительство жилья для приезжающих специалистов, единовременные денежные выплаты. Вместе с тем, кадровый вопрос, по-прежнему остается одним из самых болезненных и нуждается в дальнейшей проработке. Для привлечения кадров на село мы предлагаем расширить меры поддержки медицинских работников, предоставив им налоговые льготы, увеличить размер компенсационных выплат и финансирования программ по обеспечению медицинских работников жильем и транспортом, а также увеличить квоту приема на целевое обучение", - приводятся в сообщении слова Люлина. Он отметил, что также важно повышать престиж профессии "сельский врач": проводить конкурсы профессионального мастерства, поддерживать медицинские семейные династии, информировать молодых специалистов о мерах социальной поддержки. Был отмечен опыт реализации пилотного проекта "Помощник фельдшера", благодаря которому повышается доступность первичной медико-санитарной помощи в малых населенных пунктах. Еще одно направление работы регионов - лекарственное обеспечение. В Нижегородской области с 2004 года эффективно действует централизованная государственная система обеспечения жителей и подведомственных медорганизаций лекарствами и медицинскими изделиями через единого поставщика. Благодаря такой системе было выработано бесперебойное обеспечение граждан медикаментами, отсутствие их дефицита. Аналогичный опыт есть также у Татарстана и Чувашии. Люлин предложил тиражировать этот опыт на всю страну. Кроме того, участники заседания предложили исключить понятия "услуга" из Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", поскольку это сводит деятельность медицинского работника к экономическим показателям взамен показателей качества оказания медицинской помощи.
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нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента призвал усилить поддержку медиков на селе
Спикер нижегородского парламента призвал усилить поддержку медиков на селе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа Евгений Люлин предложил расширить меры поддержки медработников в сельской местности, сообщает пресс-служба
регионального парламента.
Развитие здравоохранения на селе, повышение качества и доступности медицинской помощи стали главными темами обсуждения на 70-м заседании Ассоциации законодателей ПФО. Парламентарии отметили, что каждый регион выстроил системную работу по организации охраны здоровья населения на селе.
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Перед заседанием законодатели ПФО побывали на открытии фельдшерско-акушерского пункта в деревне Ойкасы Лапсарского сельского поселения, возведенного по программе модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранения". "Приоритетная задача - повышение доступности медицинской помощи на селе. Не случайно строительство ФАПов субсидируется из федерального бюджета. Сейчас не просто идёт восстановление закрытых когда-то медпунктов, но строятся функциональные модульные здания, которые оснащены самым современным оборудованием", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
После открытия фельдшерско-акушерского пункта законодатели посетили Чебоксарскую районную больницу и поликлинику, обновление которой стало частью программы модернизации первичного звена здравоохранения, в которую входит также решение кадрового вопроса. К примеру, активно используется целевая подготовка студентов. Заключены договоры о целевом приеме студентов Чебоксарского медицинского колледжа. Другой способ привлечения квалифицированных специалистов в учреждение - программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
Вопросу обеспечения отрасли здравоохранения медицинскими кадрами депутаты уделили особое внимание. Было отмечено, что в ПФО на селе укомплектованность медицинских организаций врачами составляет около 81,6%, средними медицинскими работниками - 87,9%.
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"Уже показали свою эффективность практики целевого обучения, льготное ипотечное кредитование и строительство жилья для приезжающих специалистов, единовременные денежные выплаты. Вместе с тем, кадровый вопрос, по-прежнему остается одним из самых болезненных и нуждается в дальнейшей проработке. Для привлечения кадров на село мы предлагаем расширить меры поддержки медицинских работников, предоставив им налоговые льготы, увеличить размер компенсационных выплат и финансирования программ по обеспечению медицинских работников жильем и транспортом, а также увеличить квоту приема на целевое обучение", - приводятся в сообщении слова Люлина.
Он отметил, что также важно повышать престиж профессии "сельский врач": проводить конкурсы профессионального мастерства, поддерживать медицинские семейные династии, информировать молодых специалистов о мерах социальной поддержки. Был отмечен опыт реализации пилотного проекта "Помощник фельдшера", благодаря которому повышается доступность первичной медико-санитарной помощи в малых населенных пунктах.
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Еще одно направление работы регионов - лекарственное обеспечение. В Нижегородской области с 2004 года эффективно действует централизованная государственная система обеспечения жителей и подведомственных медорганизаций лекарствами и медицинскими изделиями через единого поставщика. Благодаря такой системе было выработано бесперебойное обеспечение граждан медикаментами, отсутствие их дефицита. Аналогичный опыт есть также у Татарстана и Чувашии. Люлин предложил тиражировать этот опыт на всю страну.
Кроме того, участники заседания предложили исключить понятия "услуга" из Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", поскольку это сводит деятельность медицинского работника к экономическим показателям взамен показателей качества оказания медицинской помощи.
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