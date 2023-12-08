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Спикер нижегородского парламента призвал усилить поддержку медиков на селе

Спикер нижегородского парламента призвал усилить поддержку медиков на селе - РИА Новости, 08.12.2023

Спикер нижегородского парламента призвал усилить поддержку медиков на селе

Председатель законодательного собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:08

2023-12-08T19:08

2023-12-08T19:22

нижегородская область

нижегородская область

россия

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа Евгений Люлин предложил расширить меры поддержки медработников в сельской местности, сообщает пресс-служба регионального парламента. Развитие здравоохранения на селе, повышение качества и доступности медицинской помощи стали главными темами обсуждения на 70-м заседании Ассоциации законодателей ПФО. Парламентарии отметили, что каждый регион выстроил системную работу по организации охраны здоровья населения на селе. Перед заседанием законодатели ПФО побывали на открытии фельдшерско-акушерского пункта в деревне Ойкасы Лапсарского сельского поселения, возведенного по программе модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранения". "Приоритетная задача - повышение доступности медицинской помощи на селе. Не случайно строительство ФАПов субсидируется из федерального бюджета. Сейчас не просто идёт восстановление закрытых когда-то медпунктов, но строятся функциональные модульные здания, которые оснащены самым современным оборудованием", - цитирует пресс-служба слова Люлина. После открытия фельдшерско-акушерского пункта законодатели посетили Чебоксарскую районную больницу и поликлинику, обновление которой стало частью программы модернизации первичного звена здравоохранения, в которую входит также решение кадрового вопроса. К примеру, активно используется целевая подготовка студентов. Заключены договоры о целевом приеме студентов Чебоксарского медицинского колледжа. Другой способ привлечения квалифицированных специалистов в учреждение - программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Вопросу обеспечения отрасли здравоохранения медицинскими кадрами депутаты уделили особое внимание. Было отмечено, что в ПФО на селе укомплектованность медицинских организаций врачами составляет около 81,6%, средними медицинскими работниками - 87,9%. "Уже показали свою эффективность практики целевого обучения, льготное ипотечное кредитование и строительство жилья для приезжающих специалистов, единовременные денежные выплаты. Вместе с тем, кадровый вопрос, по-прежнему остается одним из самых болезненных и нуждается в дальнейшей проработке. Для привлечения кадров на село мы предлагаем расширить меры поддержки медицинских работников, предоставив им налоговые льготы, увеличить размер компенсационных выплат и финансирования программ по обеспечению медицинских работников жильем и транспортом, а также увеличить квоту приема на целевое обучение", - приводятся в сообщении слова Люлина. Он отметил, что также важно повышать престиж профессии "сельский врач": проводить конкурсы профессионального мастерства, поддерживать медицинские семейные династии, информировать молодых специалистов о мерах социальной поддержки. Был отмечен опыт реализации пилотного проекта "Помощник фельдшера", благодаря которому повышается доступность первичной медико-санитарной помощи в малых населенных пунктах. Еще одно направление работы регионов - лекарственное обеспечение. В Нижегородской области с 2004 года эффективно действует централизованная государственная система обеспечения жителей и подведомственных медорганизаций лекарствами и медицинскими изделиями через единого поставщика. Благодаря такой системе было выработано бесперебойное обеспечение граждан медикаментами, отсутствие их дефицита. Аналогичный опыт есть также у Татарстана и Чувашии. Люлин предложил тиражировать этот опыт на всю страну. Кроме того, участники заседания предложили исключить понятия "услуга" из Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", поскольку это сводит деятельность медицинского работника к экономическим показателям взамен показателей качества оказания медицинской помощи.

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нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)