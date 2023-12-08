Идеи законодателей ПФО находят поддержку на федеральном уровне
© Фото : Пресс-служба законодательного собрания Нижегородской областиЗаседание Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО. 8 декабря 2023
© Фото : Пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области
Заседание Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО. 8 декабря 2023
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Идеи и решения, выработанные Ассоциацией законодателей Приволжского федерального округа, находят поддержку на федеральном уровне, заявил координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Юбилейное, 70-е заседание Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО состоялось в Чебоксарах. В заседании приняли участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, глава Чувашии Олег Николаев, руководители региональных парламентов округа.
По словам Люлина, 2023 год стал очень насыщенным для законодателей Приволжского федерального округа. "Мы провели первый слет сельской молодежи, обсудили подготовку кадров для промышленности и комплексное развитие сельских территорий, вопросы молодежной политики. Десятки инициатив направлены в Госдуму, правительство России, органы исполнительной власти регионов. Предложили принять федеральную программу капремонта детских садов, вернуть систему распределения выпускников вузов, учредить День семейных трудовых династий. Выдвинули идею Минэкономразвития РФ рассмотреть возможность участия представителей Ассоциаций законодателей в обсуждении развития инвестклимата в регионах", - цитирует пресс-служба нижегородского парламента слова Люлина.
Он подчеркнул, что "идеи и решения, выработанные Ассоциацией законодателей ПФО, все чаще находят поддержку на федеральном уровне". Так, с подачи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина предложения о возрождении речного пассажирского транспорта на Волге были поддержаны Госдумой. В ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2024 год правительством России принято решение о ежегодном выделении 1 миллиарда рублей на поддержку льготного лизинга малых пассажирских речных судов.
"Наша согласованная позиция по проблеме торговли алкоголем в многоквартирных домах, в так называемых "разливайках", во многом определила ход дискуссии по этой теме на федеральном уровне. Проект изменений в законодательство, дающий регионам право определять порядок работы "разливаек" в целях защиты интересов местных жителей, принят депутатами Государственной Думы в первом чтении", - отметил координатор Ассоциации законодателей ПФО.