Жители Кузбасса отправили 15 тысяч подарков для всех детей Горловки
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 8 дек – РИА Новости. Жители Кузбасса отправили 15 тысяч подарков для всех детей Горловки, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"Жители Кузбасса отправили 15 тысяч подарков для всех детей Горловки. Праздничный груз подготовлен по инициативе губернатора Сергея Цивилева. В общей сложности в город-побратим Горловку отправлено 15 293 подарка со сладостями и 2 тысячи детских книг, собранных кузбасскими активистами "Движения Первых" в рамках Всероссийской акции "Книга Другу", – говорится в сообщении.
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"Приближается Новый год — время, когда каждый ребенок верит в чудо и сказку. Наша задача устроить детям Горловки, которые живут вблизи линии фронта, приятный праздничный сюрприз. Мы ежегодно готовим посылки для детей нашего города-побратима, в этот раз поздравления от кузбасского Деда Мороза получат все проживающие на территории города ребята от 3 до 18 лет. Наши специалисты, которые сейчас работают в Горловке, вместе с местными работниками культуры доставят их каждому ребенку адресно", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Уточняется, что в пятницу кузбасские волонтеры погрузили подарки со сладостями, в каждый вложена открытка с пожеланиями детям Горловки от друга из Кузбасса. Также приятным сюрпризом для ребят из ДНР станут книги — классика русской литературы, приключения, сказки и современная фантастика. Книги для сверстников из Горловки, с учетом их пожеланий, собирали активисты "Движения Первых" в разных городах Кузбасса. В общей сложности получилось 2 тысячи томов.
Фуры придут в Горловку на следующей неделе. Кузбассовцы уверены, что вместе с подарками юные жители города-побратима получат хорошее настроение и почувствуют тепло сибирских сердец.