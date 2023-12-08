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Жители Кузбасса отправили 15 тысяч подарков для всех детей Горловки - РИА Новости, 08.12.2023
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10:41 08.12.2023
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Жители Кузбасса отправили 15 тысяч подарков для всех детей Горловки
Жители Кузбасса отправили 15 тысяч подарков для всех детей Горловки - РИА Новости, 08.12.2023
Жители Кузбасса отправили 15 тысяч подарков для всех детей Горловки
Жители Кузбасса отправили 15 тысяч подарков для всех детей Горловки, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:41
2023-12-08T10:41
кемеровская область
горловка
сергей цивилев
донецкая народная республика
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КЕМЕРОВО, 8 дек – РИА Новости. Жители Кузбасса отправили 15 тысяч подарков для всех детей Горловки, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "Жители Кузбасса отправили 15 тысяч подарков для всех детей Горловки. Праздничный груз подготовлен по инициативе губернатора Сергея Цивилева. В общей сложности в город-побратим Горловку отправлено 15 293 подарка со сладостями и 2 тысячи детских книг, собранных кузбасскими активистами "Движения Первых" в рамках Всероссийской акции "Книга Другу", – говорится в сообщении. "Приближается Новый год — время, когда каждый ребенок верит в чудо и сказку. Наша задача устроить детям Горловки, которые живут вблизи линии фронта, приятный праздничный сюрприз. Мы ежегодно готовим посылки для детей нашего города-побратима, в этот раз поздравления от кузбасского Деда Мороза получат все проживающие на территории города ребята от 3 до 18 лет. Наши специалисты, которые сейчас работают в Горловке, вместе с местными работниками культуры доставят их каждому ребенку адресно", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Уточняется, что в пятницу кузбасские волонтеры погрузили подарки со сладостями, в каждый вложена открытка с пожеланиями детям Горловки от друга из Кузбасса. Также приятным сюрпризом для ребят из ДНР станут книги — классика русской литературы, приключения, сказки и современная фантастика. Книги для сверстников из Горловки, с учетом их пожеланий, собирали активисты "Движения Первых" в разных городах Кузбасса. В общей сложности получилось 2 тысячи томов. Фуры придут в Горловку на следующей неделе. Кузбассовцы уверены, что вместе с подарками юные жители города-побратима получат хорошее настроение и почувствуют тепло сибирских сердец.
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кемеровская область
горловка
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кемеровская область, горловка, сергей цивилев, донецкая народная республика
Кемеровская область, Горловка, Сергей Цивилев, Донецкая Народная Республика

Жители Кузбасса отправили 15 тысяч подарков для всех детей Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 8 дек – РИА Новости. Жители Кузбасса отправили 15 тысяч подарков для всех детей Горловки, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"Жители Кузбасса отправили 15 тысяч подарков для всех детей Горловки. Праздничный груз подготовлен по инициативе губернатора Сергея Цивилева. В общей сложности в город-побратим Горловку отправлено 15 293 подарка со сладостями и 2 тысячи детских книг, собранных кузбасскими активистами "Движения Первых" в рамках Всероссийской акции "Книга Другу", – говорится в сообщении.
«
"Приближается Новый год — время, когда каждый ребенок верит в чудо и сказку. Наша задача устроить детям Горловки, которые живут вблизи линии фронта, приятный праздничный сюрприз. Мы ежегодно готовим посылки для детей нашего города-побратима, в этот раз поздравления от кузбасского Деда Мороза получат все проживающие на территории города ребята от 3 до 18 лет. Наши специалисты, которые сейчас работают в Горловке, вместе с местными работниками культуры доставят их каждому ребенку адресно", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Уточняется, что в пятницу кузбасские волонтеры погрузили подарки со сладостями, в каждый вложена открытка с пожеланиями детям Горловки от друга из Кузбасса. Также приятным сюрпризом для ребят из ДНР станут книги — классика русской литературы, приключения, сказки и современная фантастика. Книги для сверстников из Горловки, с учетом их пожеланий, собирали активисты "Движения Первых" в разных городах Кузбасса. В общей сложности получилось 2 тысячи томов.
Фуры придут в Горловку на следующей неделе. Кузбассовцы уверены, что вместе с подарками юные жители города-побратима получат хорошее настроение и почувствуют тепло сибирских сердец.
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Кемеровская областьГорловкаСергей ЦивилевДонецкая Народная Республика
 
 
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