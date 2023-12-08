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ВС России за неделю взяли в плен 12 украинских военных - РИА Новости, 08.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 08.12.2023 (обновлено: 16:07 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/plennye-1914642393.html
ВС России за неделю взяли в плен 12 украинских военных
ВС России за неделю взяли в плен 12 украинских военных - РИА Новости, 08.12.2023
ВС России за неделю взяли в плен 12 украинских военных
Вооруженные силы РФ за минувшую неделю взяли в плен 12 военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:50
2023-12-08T16:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю взяли в плен 12 военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели захвачены в плен 12 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231208/maroderstvo-1914634085.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России за неделю взяли в плен 12 украинских военных

Минобороны: ВС России за неделю взяли в плен 12 украинских военных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю взяли в плен 12 военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение недели захвачены в плен 12 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Украинский пленный рассказал о бесчинствах ВСУ на правом берегу Днепра
15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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