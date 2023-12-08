https://ria.ru/20231208/plennye-1914642393.html

ВС России за неделю взяли в плен 12 украинских военных

ВС России за неделю взяли в плен 12 украинских военных - РИА Новости, 08.12.2023

ВС России за неделю взяли в плен 12 украинских военных

Вооруженные силы РФ за минувшую неделю взяли в плен 12 военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:50

2023-12-08T15:50

2023-12-08T16:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_298:210:3072:1770_1920x0_80_0_0_105cadde565793e9142b4d7ce404c0dc.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю взяли в плен 12 военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели захвачены в плен 12 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231208/maroderstvo-1914634085.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина