https://ria.ru/20231208/plennye-1914642393.html
ВС России за неделю взяли в плен 12 украинских военных
ВС России за неделю взяли в плен 12 украинских военных - РИА Новости, 08.12.2023
ВС России за неделю взяли в плен 12 украинских военных
Вооруженные силы РФ за минувшую неделю взяли в плен 12 военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:50
2023-12-08T15:50
2023-12-08T16:07
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю взяли в плен 12 военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели захвачены в плен 12 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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ВС России за неделю взяли в плен 12 украинских военных
Минобороны: ВС России за неделю взяли в плен 12 украинских военных