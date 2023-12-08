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В Курске задержали мужчину, который достал пистолет на остановке
В Курске задержали мужчину, который достал пистолет на остановке - РИА Новости, 08.12.2023
В Курске задержали мужчину, который достал пистолет на остановке
Курские полицейские задержали мужчину, который в четверг достал пистолет на остановке, чтобы остановить драку, сообщили в УМВД по региону. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:41
2023-12-08T19:41
2023-12-08T19:41
происшествия
курск
курская область
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ВОРОНЕЖ, 8 дек — РИА Новости. Курские полицейские задержали мужчину, который в четверг достал пистолет на остановке, чтобы остановить драку, сообщили в УМВД по региону. В четверг в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно начинающуюся драку неподалёку от остановки общественного транспорта в Курске. Один из мужчин, стоявший около остановочного павильона, достал пистолет и передёрнул затвор, после этого запись обрывается. Сам инцидент произошел во вторник, 5 декабря, в 22.45. Заявлений и обращений по факту произошедшего в полицию не поступало. "Сотрудниками Северного отдела полиции задержан мужчина, державший в руках пистолет во время конфликта на автобусной остановке на улице Карла Маркса", — сообщили в Telegram-канале УМВД по Курской области. Правоохранители выяснили, что у мужчины был пневматический пистолет, он его достал, чтобы урегулировать конфликт. "С курянином проведена профилактическая беседа о недопустимости подобного поведения в общественных местах. В дальнейшем, в случае его обращения за получением разрешения на оружие, этот случай может послужить отказом, так как гражданин способен применить оружие в общественном месте", — добавили в УМВД.
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происшествия, курск, курская область
Происшествия, Курск, Курская область
В Курске задержали мужчину, который достал пистолет на остановке
В Курске задержали мужчину, который достал пистолет, чтобы остановить драку
ВОРОНЕЖ, 8 дек — РИА Новости.
Курские полицейские задержали мужчину, который в четверг достал пистолет на остановке, чтобы остановить драку, сообщили в УМВД
по региону.
В четверг в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно начинающуюся драку неподалёку от остановки общественного транспорта в Курске. Один из мужчин, стоявший около остановочного павильона, достал пистолет и передёрнул затвор, после этого запись обрывается. Сам инцидент произошел во вторник, 5 декабря, в 22.45. Заявлений и обращений по факту произошедшего в полицию не поступало.
"Сотрудниками Северного отдела полиции задержан мужчина, державший в руках пистолет во время конфликта на автобусной остановке на улице Карла Маркса", — сообщили в Telegram-канале УМВД по Курской области
.
Правоохранители выяснили, что у мужчины был пневматический пистолет, он его достал, чтобы урегулировать конфликт.
"С курянином проведена профилактическая беседа о недопустимости подобного поведения в общественных местах. В дальнейшем, в случае его обращения за получением разрешения на оружие, этот случай может послужить отказом, так как гражданин способен применить оружие в общественном месте", — добавили в УМВД.
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