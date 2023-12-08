https://ria.ru/20231208/peskov-1914666437.html

Россия решительно настроена отстаивать свои интересы, заявил Песков

Россия решительно настроена отстаивать свои интересы, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2023

Россия решительно настроена отстаивать свои интересы, заявил Песков

Россия решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на них посягают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:14

2023-12-08T17:14

2023-12-08T17:15

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на них посягают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24"."Россия открыта к партнёрским отношениям со всеми странами, которые этого желают и к этому готовы. И Россия весьма решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на эти интересы посягают", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231202/zapad-1913251224.html

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2023

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россия, дмитрий песков, в мире