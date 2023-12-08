https://ria.ru/20231208/peregovory-1914582746.html

В Кремле рассказали об обсуждении ОПЕК+ на переговорах Путина с Раиси

В Кремле рассказали об обсуждении ОПЕК+ на переговорах Путина с Раиси - РИА Новости, 08.12.2023

В Кремле рассказали об обсуждении ОПЕК+ на переговорах Путина с Раиси

Тема взаимодействия в рамках ОПЕК+ затрагивалась на переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана, заявил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:03

2023-12-08T13:03

2023-12-08T13:03

иран

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Тема взаимодействия в рамках ОПЕК+ затрагивалась на переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Накануне Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси провели переговоры в присутствии делегаций, а затем продолжили переговоры в Кремле в формате рабочего обеда. "Тема взаимодействия и сотрудничества в рамках ОПЕК+ и тех решений, которые были приняты в рамках ОПЕК+, затрагивалась в ходе переговоров с иранцами, упоминалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли на переговорах с Раиси тема присоединения других членов ОПЕК+ к шагам по сокращению добычи нефти. Ранее Песков сообщал, что Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе переговоров в Эр-Рияде нашли подтверждение договоренности ОПЕК+, высоко оценили взаимодействие и договорились его продолжить.

https://ria.ru/20231207/iran-1914477901.html

https://ria.ru/20231207/opek-1914345365.html

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иран, владимир путин, дмитрий песков, россия, в мире