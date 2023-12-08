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В Кремле рассказали об обсуждении ОПЕК+ на переговорах Путина с Раиси - РИА Новости, 08.12.2023
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13:03 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/peregovory-1914582746.html
В Кремле рассказали об обсуждении ОПЕК+ на переговорах Путина с Раиси
В Кремле рассказали об обсуждении ОПЕК+ на переговорах Путина с Раиси - РИА Новости, 08.12.2023
В Кремле рассказали об обсуждении ОПЕК+ на переговорах Путина с Раиси
Тема взаимодействия в рамках ОПЕК+ затрагивалась на переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана, заявил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:03
2023-12-08T13:03
иран
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дмитрий песков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Тема взаимодействия в рамках ОПЕК+ затрагивалась на переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Накануне Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси провели переговоры в присутствии делегаций, а затем продолжили переговоры в Кремле в формате рабочего обеда. "Тема взаимодействия и сотрудничества в рамках ОПЕК+ и тех решений, которые были приняты в рамках ОПЕК+, затрагивалась в ходе переговоров с иранцами, упоминалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли на переговорах с Раиси тема присоединения других членов ОПЕК+ к шагам по сокращению добычи нефти. Ранее Песков сообщал, что Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе переговоров в Эр-Рияде нашли подтверждение договоренности ОПЕК+, высоко оценили взаимодействие и договорились его продолжить.
https://ria.ru/20231207/iran-1914477901.html
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иран, владимир путин, дмитрий песков, россия, в мире
Иран, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, В мире
В Кремле рассказали об обсуждении ОПЕК+ на переговорах Путина с Раиси

Песков: тема взаимодействия в ОПЕК+ затрагивалась на переговорах Путина с Раиси

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Тема взаимодействия в рамках ОПЕК+ затрагивалась на переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Накануне Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси провели переговоры в присутствии делегаций, а затем продолжили переговоры в Кремле в формате рабочего обеда.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
"Работа по всем направлениям". О чем договорились президенты России и Ирана
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"Тема взаимодействия и сотрудничества в рамках ОПЕК+ и тех решений, которые были приняты в рамках ОПЕК+, затрагивалась в ходе переговоров с иранцами, упоминалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли на переговорах с Раиси тема присоединения других членов ОПЕК+ к шагам по сокращению добычи нефти.
Ранее Песков сообщал, что Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе переговоров в Эр-Рияде нашли подтверждение договоренности ОПЕК+, высоко оценили взаимодействие и договорились его продолжить.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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