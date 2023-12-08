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СМИ: Пентагон запросит миллиард долларов на восполнение запасов оружия - РИА Новости, 08.12.2023
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11:05 08.12.2023 (обновлено: 11:08 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/pentagon-1914544561.html
СМИ: Пентагон запросит миллиард долларов на восполнение запасов оружия
СМИ: Пентагон запросит миллиард долларов на восполнение запасов оружия - РИА Новости, 08.12.2023
СМИ: Пентагон запросит миллиард долларов на восполнение запасов оружия
Пентагон готовится попросить конгресс одобрить использование миллиарда долларов из фонда для восполнения собственных запасов американской армии после отправки... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:05
2023-12-08T11:08
министерство обороны сша
украина
нато
сша
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пентагон готовится попросить конгресс одобрить использование миллиарда долларов из фонда для восполнения собственных запасов американской армии после отправки оружия на Украину, в случае одобрения запроса средства фонда будут исчерпаны, сообщает издание Defense One. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что у минобороны США кончаются деньги на восполнение своих потраченных запасов. Отмечалось, что предназначенный для этой цели фонд сократился до всего лишь 1,1 миллиарда долларов. "Пентагон готовится попросить конгресс одобрить трату миллиарда долларов для замены оружия, отправленного на Украину, этот запрос фактически исчерпает... средства, доступные для пополнения американских запасов", - говорится в сообщении издания. У конгресса будет 15 дней на принятие решения по поводу запроса. Однако, по словам помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша, на которого ссылается Defense One, законодатели еще ни разу не ответили Белому дому отказом на просьбу использовать дополнительные средства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231208/ssha-1914522208.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
украина
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министерство обороны сша, украина, нато, сша, в мире, вооруженные силы украины
Министерство обороны США, Украина, НАТО, США, В мире, Вооруженные силы Украины
СМИ: Пентагон запросит миллиард долларов на восполнение запасов оружия

Defense One: Пентагон запросит 1 млрд долларов на замену переданного ВСУ оружия

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пентагон готовится попросить конгресс одобрить использование миллиарда долларов из фонда для восполнения собственных запасов американской армии после отправки оружия на Украину, в случае одобрения запроса средства фонда будут исчерпаны, сообщает издание Defense One.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что у минобороны США кончаются деньги на восполнение своих потраченных запасов. Отмечалось, что предназначенный для этой цели фонд сократился до всего лишь 1,1 миллиарда долларов.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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"Пентагон готовится попросить конгресс одобрить трату миллиарда долларов для замены оружия, отправленного на Украину, этот запрос фактически исчерпает... средства, доступные для пополнения американских запасов", - говорится в сообщении издания.
У конгресса будет 15 дней на принятие решения по поводу запроса. Однако, по словам помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша, на которого ссылается Defense One, законодатели еще ни разу не ответили Белому дому отказом на просьбу использовать дополнительные средства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Предать Украину: США нашли способ сохранить лицо
Вчера, 08:00
 
Министерство обороны СШАУкраинаНАТОСШАВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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