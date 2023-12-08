https://ria.ru/20231208/pentagon-1914544561.html

СМИ: Пентагон запросит миллиард долларов на восполнение запасов оружия

СМИ: Пентагон запросит миллиард долларов на восполнение запасов оружия - РИА Новости, 08.12.2023

СМИ: Пентагон запросит миллиард долларов на восполнение запасов оружия

Пентагон готовится попросить конгресс одобрить использование миллиарда долларов из фонда для восполнения собственных запасов американской армии после отправки... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:05

2023-12-08T11:05

2023-12-08T11:08

министерство обороны сша

украина

нато

сша

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пентагон готовится попросить конгресс одобрить использование миллиарда долларов из фонда для восполнения собственных запасов американской армии после отправки оружия на Украину, в случае одобрения запроса средства фонда будут исчерпаны, сообщает издание Defense One. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что у минобороны США кончаются деньги на восполнение своих потраченных запасов. Отмечалось, что предназначенный для этой цели фонд сократился до всего лишь 1,1 миллиарда долларов. "Пентагон готовится попросить конгресс одобрить трату миллиарда долларов для замены оружия, отправленного на Украину, этот запрос фактически исчерпает... средства, доступные для пополнения американских запасов", - говорится в сообщении издания. У конгресса будет 15 дней на принятие решения по поводу запроса. Однако, по словам помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша, на которого ссылается Defense One, законодатели еще ни разу не ответили Белому дому отказом на просьбу использовать дополнительные средства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231208/ssha-1914522208.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны сша, украина, нато, сша, в мире, вооруженные силы украины