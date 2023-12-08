https://ria.ru/20231208/patriarkh-1914552974.html

Патриарх Кирилл награжден высшим орденом российских мусульман

Патриарх Кирилл награжден высшим орденом российских мусульман - РИА Новости, 08.12.2023

Патриарх Кирилл награжден высшим орденом российских мусульман

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин на заседании Межрелигиозного совета России вручил патриарху Московскому и всея Руси... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:47

2023-12-08T11:47

2023-12-08T11:47

религия

россия

равиль гайнутдин

русская православная церковь

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873903172_0:74:2909:1710_1920x0_80_0_0_f9052b5ef2bda097af5c876c403a6306.jpg

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин на заседании Межрелигиозного совета России вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшую награду российских мусульман – орден Почета "Аль-Фахр" I степени, сообщает официальный сайт ДУМ РФ."Председатель ДУМ РФ муфтий Гайнутдин наградил патриарха Кирилла высшим орденом мусульман орденом Почета "Аль-Фахр" I степени во время работы Межрелигиозного совета России", - говорится в сообщении.Во время вручения награды муфтий Гайнутдин отметил, что президиум ДУМ РФ принял решение наградить "нашего дорогого брата, его святейшество патриарха Московского и всея Руси Кирилла… в связи с 25-летием Межрелигиозного совета России"."Также муфтий Гайнутдин подчеркнул многолетний труд патриарха Кирилла, который служит ради единства страны, наших соотечественников. Во время торжественного вручения награды глава ДУМ отметил большой личный вклад патриарха Кирилла в укрепление межрелигиозных отношений РПЦ и арабо-мусульманского мира", - отмечается в сообщении ДУМ РФ.

https://ria.ru/20231201/mechet-1913079114.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, равиль гайнутдин, русская православная церковь, религия