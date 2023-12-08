https://ria.ru/20231208/patriarkh-1914552974.html
Патриарх Кирилл награжден высшим орденом российских мусульман
Патриарх Кирилл награжден высшим орденом российских мусульман - РИА Новости, 08.12.2023
Патриарх Кирилл награжден высшим орденом российских мусульман
Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин на заседании Межрелигиозного совета России вручил патриарху Московскому и всея Руси... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:47
2023-12-08T11:47
2023-12-08T11:47
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин на заседании Межрелигиозного совета России вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшую награду российских мусульман – орден Почета "Аль-Фахр" I степени, сообщает официальный сайт ДУМ РФ."Председатель ДУМ РФ муфтий Гайнутдин наградил патриарха Кирилла высшим орденом мусульман орденом Почета "Аль-Фахр" I степени во время работы Межрелигиозного совета России", - говорится в сообщении.Во время вручения награды муфтий Гайнутдин отметил, что президиум ДУМ РФ принял решение наградить "нашего дорогого брата, его святейшество патриарха Московского и всея Руси Кирилла… в связи с 25-летием Межрелигиозного совета России"."Также муфтий Гайнутдин подчеркнул многолетний труд патриарха Кирилла, который служит ради единства страны, наших соотечественников. Во время торжественного вручения награды глава ДУМ отметил большой личный вклад патриарха Кирилла в укрепление межрелигиозных отношений РПЦ и арабо-мусульманского мира", - отмечается в сообщении ДУМ РФ.
https://ria.ru/20231201/mechet-1913079114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, равиль гайнутдин, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Равиль Гайнутдин, Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл награжден высшим орденом российских мусульман
Муфтий Гайнутдин наградил патриарха Кирилла орденом Почета "Аль-Фахр"
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин на заседании Межрелигиозного совета России вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшую награду российских мусульман – орден Почета "Аль-Фахр" I степени, сообщает официальный сайт ДУМ РФ.
"Председатель ДУМ РФ муфтий Гайнутдин наградил патриарха Кирилла высшим орденом мусульман орденом Почета "Аль-Фахр" I степени во время работы Межрелигиозного совета России", - говорится в сообщении.
Во время вручения награды муфтий Гайнутдин отметил, что президиум ДУМ РФ принял решение наградить "нашего дорогого брата, его святейшество патриарха Московского и всея Руси Кирилла… в связи с 25-летием Межрелигиозного совета России".
"Также муфтий Гайнутдин подчеркнул многолетний труд патриарха Кирилла, который служит ради единства страны, наших соотечественников. Во время торжественного вручения награды глава ДУМ отметил большой личный вклад патриарха Кирилла в укрепление межрелигиозных отношений РПЦ
и арабо-мусульманского мира", - отмечается в сообщении ДУМ РФ.
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