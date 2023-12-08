https://ria.ru/20231208/parlament-1914613001.html

Парламент наделит три района Кубани статусом муниципальных округов

Парламент наделит три района Кубани статусом муниципальных округов - РИА Новости, 08.12.2023

Парламент наделит три района Кубани статусом муниципальных округов

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали наделение Ленинградского, Приморско-Ахтарского и Туапсинского районов Кубани статусом... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:29

2023-12-08T14:29

2023-12-08T17:13

краснодарский край

краснодарский край

политика

туапсинский район

приморско-ахтарск

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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали наделение Ленинградского, Приморско-Ахтарского и Туапсинского районов Кубани статусом муниципальных округов с сохранением их действующих границ, сообщили в пресс-службе заксобрания. "Сегодня в ходе сессии депутаты ЗСК в первом чтении приняли законы о преобразовании поселений, входящих в состав муниципальных образований Ленинградского, Приморско-Ахтарского и Туапсинского районов, путем их объединения в рамках муниципальных округов, статусом которых наделяются вновь образованные муниципальные образования", - говорится в сообщении. Отмечается, что административными центрами новых муниципальных округов станут станица Ленинградская, города Приморско-Ахтарск и Туапсе. В границы муниципальных округов вошли все населенные пункты, расположенные на территории районов. Органы местного самоуправления в муниципальных образованиях будут сформированы до 1 января 2025 года, а пока решение вопросов остается за действующим местным руководством. "Сегодня мы приняли законы о преобразовании трех пилотных районов. Подчеркну, что эти решения опираются на выбор жителей муниципальных образований. Их мнение было услышано и принято депутатами представительных органов, после чего оно обрело форму законодательной инициативы… Со своей стороны мы и далее будем оказывать необходимую помощь нашим муниципальным образованиям, решая задачи укрепления их экономики, создания достойных условий для жизни кубанцев", - передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.

https://ria.ru/20231208/kuban-1914499814.html

https://ria.ru/20231128/blagoustroystvo-1912511244.html

краснодарский край

туапсинский район

приморско-ахтарск

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краснодарский край, политика, туапсинский район, приморско-ахтарск