Парламент наделит три района Кубани статусом муниципальных округов
Парламент наделит три района Кубани статусом муниципальных округов
Вид на город Краснодар после сильного снегопада. Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали наделение Ленинградского, Приморско-Ахтарского и Туапсинского районов Кубани статусом муниципальных округов с сохранением их действующих границ, сообщили в пресс-службе заксобрания.
"Сегодня в ходе сессии депутаты ЗСК в первом чтении приняли законы о преобразовании поселений, входящих в состав муниципальных образований Ленинградского, Приморско-Ахтарского и Туапсинского районов, путем их объединения в рамках муниципальных округов, статусом которых наделяются вновь образованные муниципальные образования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что административными центрами новых муниципальных округов станут станица Ленинградская, города Приморско-Ахтарск и Туапсе. В границы муниципальных округов вошли все населенные пункты, расположенные на территории районов. Органы местного самоуправления в муниципальных образованиях будут сформированы до 1 января 2025 года, а пока решение вопросов остается за действующим местным руководством.
"Сегодня мы приняли законы о преобразовании трех пилотных районов. Подчеркну, что эти решения опираются на выбор жителей муниципальных образований. Их мнение было услышано и принято депутатами представительных органов, после чего оно обрело форму законодательной инициативы… Со своей стороны мы и далее будем оказывать необходимую помощь нашим муниципальным образованиям, решая задачи укрепления их экономики, создания достойных условий для жизни кубанцев", - передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.