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В Манчестере пропалестинские активисты попытались сорвать показ Chanel - РИА Новости, 09.12.2023
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21:23 08.12.2023 (обновлено: 09:19 09.12.2023)
https://ria.ru/20231208/palestina-1914726519.html
В Манчестере пропалестинские активисты попытались сорвать показ Chanel
В Манчестере пропалестинские активисты попытались сорвать показ Chanel - РИА Новости, 09.12.2023
В Манчестере пропалестинские активисты попытались сорвать показ Chanel
Активисты размахивали флагами Палестины и выкрикивали пропалестинские лозунги у ограждений, установленных специально для проведения в четверг показа... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T21:23
2023-12-09T09:19
палестина
манчестер
chanel
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Активисты размахивали флагами Палестины и выкрикивали пропалестинские лозунги у ограждений, установленных специально для проведения в четверг показа французского люксового бренда Chanel на улице Томас-стрит в Манчестере, следует из кадров, опубликованных газетой Daily Mail. "Пропалестинских демонстрантов сняли на видео, они скандировали "от реки до моря", срывая эксклюзивный показ Chanel в Манчестере", – говорится в статье. Кроме того, недовольство выразили жители Томас-стрит, которым полиция запретила наблюдать за мероприятием со своих балконов. Модный дом также попросил их приглушить свет. В ответ манчестерцы, недовольные введением ограничений в центре города, на протяжении всего мероприятия пели в ближайших караоке.
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96
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палестина, манчестер, chanel, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина, Манчестер, Chanel, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Манчестере пропалестинские активисты попытались сорвать показ Chanel

Daily Mail: в Манчестере пропалестинские активисты пытались сорвать показ Chanel

© AFP 2023 / OLI SCARFFРепетиция показа мод Chanel на Томас-стрит в Манчестере. 7 декабря 2023
Репетиция показа мод Chanel на Томас-стрит в Манчестере. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFF
Репетиция показа мод Chanel на Томас-стрит в Манчестере. 7 декабря 2023
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Активисты размахивали флагами Палестины и выкрикивали пропалестинские лозунги у ограждений, установленных специально для проведения в четверг показа французского люксового бренда Chanel на улице Томас-стрит в Манчестере, следует из кадров, опубликованных газетой Daily Mail.
"Пропалестинских демонстрантов сняли на видео, они скандировали "от реки до моря", срывая эксклюзивный показ Chanel в Манчестере", – говорится в статье.
Кроме того, недовольство выразили жители Томас-стрит, которым полиция запретила наблюдать за мероприятием со своих балконов. Модный дом также попросил их приглушить свет. В ответ манчестерцы, недовольные введением ограничений в центре города, на протяжении всего мероприятия пели в ближайших караоке.
 
ПалестинаМанчестерChanelВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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