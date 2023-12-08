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В Манчестере пропалестинские активисты попытались сорвать показ Chanel
В Манчестере пропалестинские активисты попытались сорвать показ Chanel - РИА Новости, 09.12.2023
В Манчестере пропалестинские активисты попытались сорвать показ Chanel
Активисты размахивали флагами Палестины и выкрикивали пропалестинские лозунги у ограждений, установленных специально для проведения в четверг показа... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T21:23
2023-12-08T21:23
2023-12-09T09:19
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Активисты размахивали флагами Палестины и выкрикивали пропалестинские лозунги у ограждений, установленных специально для проведения в четверг показа французского люксового бренда Chanel на улице Томас-стрит в Манчестере, следует из кадров, опубликованных газетой Daily Mail. "Пропалестинских демонстрантов сняли на видео, они скандировали "от реки до моря", срывая эксклюзивный показ Chanel в Манчестере", – говорится в статье. Кроме того, недовольство выразили жители Томас-стрит, которым полиция запретила наблюдать за мероприятием со своих балконов. Модный дом также попросил их приглушить свет. В ответ манчестерцы, недовольные введением ограничений в центре города, на протяжении всего мероприятия пели в ближайших караоке.
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палестина, манчестер, chanel, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина, Манчестер, Chanel, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Манчестере пропалестинские активисты попытались сорвать показ Chanel
Daily Mail: в Манчестере пропалестинские активисты пытались сорвать показ Chanel