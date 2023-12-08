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В Иркутской области вахтовики отравились неизвестной жидкостью - РИА Новости, 08.12.2023
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11:55 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/otravlenie-1914555304.html
В Иркутской области вахтовики отравились неизвестной жидкостью
В Иркутской области вахтовики отравились неизвестной жидкостью - РИА Новости, 08.12.2023
В Иркутской области вахтовики отравились неизвестной жидкостью
Вахтовики в Иркутской области в ходе застолья, когда у них закончился алкоголь, распили неизвестную жидкость, после чего двое скончались, а трое лежат в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:55
2023-12-08T11:55
происшествия
иркутская область
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 8 дек - РИА Новости. Вахтовики в Иркутской области в ходе застолья, когда у них закончился алкоголь, распили неизвестную жидкость, после чего двое скончались, а трое лежат в больнице, заведено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Вечером 5 декабря работники организации, расположенной на территории Жигаловского района, распивали алкогольные напитки. Когда алкоголь закончился, вахтовики употребили жидкость неизвестного происхождения, после чего их самочувствие резко ухудшилось. С признаками отравления в больницу были доставлены трое мужчин, еще двое скончались", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователями изъяты пустые бутылки из-под алкоголя и полимерная полуторалитровая бутылка с неустановленным содержимым. Изъятое направлено на экспертизу. Пострадавшие санавиацией доставлены в больницу Иркутска, их допрашивают следователи. Прокуратура Иркутской области проверит соблюдение трудового законодательства, законов об охране здоровья и обороте алкогольной продукции.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
иркутская область
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происшествия, иркутская область, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области вахтовики отравились неизвестной жидкостью

В Приангарье вахтовики отравились неизвестной жидкостью, два человека погибли

© iStock.com / sudok1Капельница в больнице
Капельница в больнице - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© iStock.com / sudok1
Капельница в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 8 дек - РИА Новости. Вахтовики в Иркутской области в ходе застолья, когда у них закончился алкоголь, распили неизвестную жидкость, после чего двое скончались, а трое лежат в больнице, заведено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"Вечером 5 декабря работники организации, расположенной на территории Жигаловского района, распивали алкогольные напитки. Когда алкоголь закончился, вахтовики употребили жидкость неизвестного происхождения, после чего их самочувствие резко ухудшилось. С признаками отравления в больницу были доставлены трое мужчин, еще двое скончались", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователями изъяты пустые бутылки из-под алкоголя и полимерная полуторалитровая бутылка с неустановленным содержимым. Изъятое направлено на экспертизу. Пострадавшие санавиацией доставлены в больницу Иркутска, их допрашивают следователи.
Прокуратура Иркутской области проверит соблюдение трудового законодательства, законов об охране здоровья и обороте алкогольной продукции.
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