https://ria.ru/20231208/otravlenie-1914555304.html

В Иркутской области вахтовики отравились неизвестной жидкостью

В Иркутской области вахтовики отравились неизвестной жидкостью - РИА Новости, 08.12.2023

В Иркутской области вахтовики отравились неизвестной жидкостью

Вахтовики в Иркутской области в ходе застолья, когда у них закончился алкоголь, распили неизвестную жидкость, после чего двое скончались, а трое лежат в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:55

2023-12-08T11:55

2023-12-08T11:55

происшествия

иркутская область

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 8 дек - РИА Новости. Вахтовики в Иркутской области в ходе застолья, когда у них закончился алкоголь, распили неизвестную жидкость, после чего двое скончались, а трое лежат в больнице, заведено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Вечером 5 декабря работники организации, расположенной на территории Жигаловского района, распивали алкогольные напитки. Когда алкоголь закончился, вахтовики употребили жидкость неизвестного происхождения, после чего их самочувствие резко ухудшилось. С признаками отравления в больницу были доставлены трое мужчин, еще двое скончались", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователями изъяты пустые бутылки из-под алкоголя и полимерная полуторалитровая бутылка с неустановленным содержимым. Изъятое направлено на экспертизу. Пострадавшие санавиацией доставлены в больницу Иркутска, их допрашивают следователи. Прокуратура Иркутской области проверит соблюдение трудового законодательства, законов об охране здоровья и обороте алкогольной продукции.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

иркутская область

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)