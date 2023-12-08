Ярославская область стала лучшей в ЦФО по организации летнего отдыха детей
Ярославская область стала лучшей в ЦФО по организации летнего отдыха детей
Вид набережной Ярославля. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Ярославская область стала лучшей в Центральном федеральном округе по организации детского летнего отдыха, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"Диплом победителя Всероссийского смотра-конкурса среди регионов ЦФО от министерства просвещения России – почетная награда для всей команды, которая занималась летней оздоровительной кампанией. Благодарю коллег. Но главная оценка – это впечатления самих ребят, ради которых мы организуем летний досуг и развиваем инфраструктуру", – написал Михаил Евраев на своих страницах в соцсетях.
Губернатор рассказал, что диплом победителя представитель федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Артем Алимов вручил в пятницу заместителю председателя правительства Ярославской области Ларисе Андреевой. Почетными грамотами губернатора и благодарностями правительства области отметили руководителей учреждений отрасли.
Как сообщила Лариса Андреева, всего в этом году для детей в Ярославской области работали 512 организаций отдыха и оздоровления. Они приняли 82 845 ребят в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе более 20 тысяч находящихся в трудной жизненной ситуации. Путевки получили 529 детей участников специальной военной операции. Для несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья проведено 250 инклюзивных смен. В них приняли участие 9 674 человека.
По поручению губернатора Михаила Евраева в короткие сроки удалось организовать в регионе летний отдых для ребят из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Белгородской областей. Более 400 детей из подшефного Акимовского района по инициативе губернатора отдохнули в Евпатории.