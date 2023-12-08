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Ярославская область стала лучшей в ЦФО по организации летнего отдыха детей - РИА Новости, 08.12.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:34 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/otdykh-1914694341.html
Ярославская область стала лучшей в ЦФО по организации летнего отдыха детей
Ярославская область стала лучшей в ЦФО по организации летнего отдыха детей - РИА Новости, 08.12.2023
Ярославская область стала лучшей в ЦФО по организации летнего отдыха детей
Ярославская область стала лучшей в Центральном федеральном округе по организации детского летнего отдыха, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:34
2023-12-08T18:34
ярославская область
ярославская область
россия
луганская народная республика
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Ярославская область стала лучшей в Центральном федеральном округе по организации детского летнего отдыха, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Диплом победителя Всероссийского смотра-конкурса среди регионов ЦФО от министерства просвещения России – почетная награда для всей команды, которая занималась летней оздоровительной кампанией. Благодарю коллег. Но главная оценка – это впечатления самих ребят, ради которых мы организуем летний досуг и развиваем инфраструктуру", – написал Михаил Евраев на своих страницах в соцсетях. Губернатор рассказал, что диплом победителя представитель федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Артем Алимов вручил в пятницу заместителю председателя правительства Ярославской области Ларисе Андреевой. Почетными грамотами губернатора и благодарностями правительства области отметили руководителей учреждений отрасли. Как сообщила Лариса Андреева, всего в этом году для детей в Ярославской области работали 512 организаций отдыха и оздоровления. Они приняли 82 845 ребят в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе более 20 тысяч находящихся в трудной жизненной ситуации. Путевки получили 529 детей участников специальной военной операции. Для несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья проведено 250 инклюзивных смен. В них приняли участие 9 674 человека. По поручению губернатора Михаила Евраева в короткие сроки удалось организовать в регионе летний отдых для ребят из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Белгородской областей. Более 400 детей из подшефного Акимовского района по инициативе губернатора отдохнули в Евпатории.
https://ria.ru/20231206/proizvodstvo-1914225672.html
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ярославская область
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ярославская область, россия, луганская народная республика, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Луганская Народная Республика, Михаил Евраев
Ярославская область стала лучшей в ЦФО по организации летнего отдыха детей

Ярославская область стала лучшей в ЦФО по организации летнего отдыха детей

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкВид набережной Ярославля
Вид набережной Ярославля - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Мария Ващук
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Ярославская область стала лучшей в Центральном федеральном округе по организации детского летнего отдыха, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"Диплом победителя Всероссийского смотра-конкурса среди регионов ЦФО от министерства просвещения России – почетная награда для всей команды, которая занималась летней оздоровительной кампанией. Благодарю коллег. Но главная оценка – это впечатления самих ребят, ради которых мы организуем летний досуг и развиваем инфраструктуру", – написал Михаил Евраев на своих страницах в соцсетях.
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Губернатор рассказал, что диплом победителя представитель федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Артем Алимов вручил в пятницу заместителю председателя правительства Ярославской области Ларисе Андреевой. Почетными грамотами губернатора и благодарностями правительства области отметили руководителей учреждений отрасли.
Как сообщила Лариса Андреева, всего в этом году для детей в Ярославской области работали 512 организаций отдыха и оздоровления. Они приняли 82 845 ребят в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе более 20 тысяч находящихся в трудной жизненной ситуации. Путевки получили 529 детей участников специальной военной операции. Для несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья проведено 250 инклюзивных смен. В них приняли участие 9 674 человека.
По поручению губернатора Михаила Евраева в короткие сроки удалось организовать в регионе летний отдых для ребят из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Белгородской областей. Более 400 детей из подшефного Акимовского района по инициативе губернатора отдохнули в Евпатории.
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Ярославская областьЯрославская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаМихаил Евраев
 
 
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