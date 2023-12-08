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Белый дом отказался комментировать новые обвинения против сына Байдена - РИА Новости, 08.12.2023
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22:57 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/obvineniya-1914734823.html
Белый дом отказался комментировать новые обвинения против сына Байдена
Белый дом отказался комментировать новые обвинения против сына Байдена - РИА Новости, 08.12.2023
Белый дом отказался комментировать новые обвинения против сына Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась прокомментировать новые обвинения против сына президента США Хантера Байдена, однако отметила, что лидер... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T22:57
2023-12-08T22:57
в мире
сша
хантер байден
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась прокомментировать новые обвинения против сына президента США Хантера Байдена, однако отметила, что лидер страны любит своего сына и поддерживает его в попытке заново выстроить свою жизнь. Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год. Как отмечалось, вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эксортниц. СМИ сообщали, что по новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. В ходе брифинга для журналистов Жан-Пьер в ответ на просьбу прокомментировать обвинения сказала, что Байден "любит своего сына" и поддерживает его, когда тот пытается "заново выстроить свою жизнь". Тем не менее, за комментарием она порекомендовала обращаться в минюст, а сама отметила, что "не будет комментировать" обвинения. Президент США ранее неоднократно решительно отвергал какую-либо причастность к деловой и финансовой деятельности своего сына, но республиканцы в палате представителей, которые на протяжении многих месяцев ведут расследование дел "семьи Байдена" периодически публикуют данные, в которых вменяют президенту коррупцию и злоупотребление положением. Расследование трех различных комитетов палаты представителей ведется в рамках возможной процедуры импичмента Байдена.
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в мире, сша, хантер байден, карин жан-пьер
В мире, США, Хантер Байден, Карин Жан-Пьер
Белый дом отказался комментировать новые обвинения против сына Байдена

Белый дом отказался комментировать новые обвинения против сына Байдена Хантера

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась прокомментировать новые обвинения против сына президента США Хантера Байдена, однако отметила, что лидер страны любит своего сына и поддерживает его в попытке заново выстроить свою жизнь.
Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год. Как отмечалось, вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эксортниц. СМИ сообщали, что по новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы.
В ходе брифинга для журналистов Жан-Пьер в ответ на просьбу прокомментировать обвинения сказала, что Байден "любит своего сына" и поддерживает его, когда тот пытается "заново выстроить свою жизнь".
Тем не менее, за комментарием она порекомендовала обращаться в минюст, а сама отметила, что "не будет комментировать" обвинения.
Президент США ранее неоднократно решительно отвергал какую-либо причастность к деловой и финансовой деятельности своего сына, но республиканцы в палате представителей, которые на протяжении многих месяцев ведут расследование дел "семьи Байдена" периодически публикуют данные, в которых вменяют президенту коррупцию и злоупотребление положением. Расследование трех различных комитетов палаты представителей ведется в рамках возможной процедуры импичмента Байдена.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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