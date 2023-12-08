https://ria.ru/20231208/obstrel-1914549691.html
ВСУ выпустили по пяти районам Белгородской области 30 снарядов
ВСУ выпустили по пяти районам Белгородской области 30 снарядов - РИА Новости, 08.12.2023
ВСУ выпустили по пяти районам Белгородской области 30 снарядов
Украинские военные выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области 30 снарядов за прошедшие сутки, в том числе 10 снарядов из РСЗО "Град" по селу... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:27
2023-12-08T11:27
2023-12-08T11:27
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
белгородский район
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Украинские военные выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области 30 снарядов за прошедшие сутки, в том числе 10 снарядов из РСЗО "Град" по селу Мокрая Орловка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В пятницу губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 7 декабря. По его информации, за последние сутки украинская армия обстреляла пять муниципалитетов, выпустив 30 снарядов, включая пять взрывных устройств с дронов. Кроме того, были зафиксированы атаки с использованием дронов-камикадзе. Анализируя данные о количестве снарядов, выпущенных со стороны Украины с начала декабря, можно заметить значительные колебания в этом показателе. Например, 6 декабря наблюдалось резкое увеличение числа снарядов - 133 штуки, в то время как 3 декабря было зарегистрировано всего 6 прилетов. Кроме того, 7 декабря количество снарядов сократилось до 30, что свидетельствует о снижении интенсивности обстрелов, учитывая, что в предыдущие три дня количество снарядов составляло более 70 в день. Это может быть связано с различными факторами, такими как изменения в тактике или погодными условиями. "В Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено 10 снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших и разрушений нет. На окраине села Козинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. На окраине села Сподарюшино противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе, а также сбросил с квадрокоптера одно взрывное устройство", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Наумовка с дрона сброшено одно взрывное устройство. В Волоконовском районе на окраине села Коновалово с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Обошлось без последствий, уточнил глава региона. В Краснояружском районе, по словам губернатора, обстреляли село Графовка 4 раза из артиллерии, повреждения выявлены в трех частных домовладениях. "В Шебекинском городском округе по хутору Мухин выпущено 5 минометных снарядов, по селу Белянка – 3, по МАПП "Шебекино" – 2 минометных снаряда", - отметал глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231203/ukraina-1913444247.html
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вячеслав гладков, белгородская область, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по пяти районам Белгородской области 30 снарядов
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по пяти районам Белгородской области 30 снарядов
БЕЛГОРОД, 8 дек - РИА Новости.
Украинские военные выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области 30 снарядов за прошедшие сутки, в том числе 10 снарядов из РСЗО "Град" по селу Мокрая Орловка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
В пятницу губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 7 декабря. По его информации, за последние сутки украинская армия обстреляла пять муниципалитетов, выпустив 30 снарядов, включая пять взрывных устройств с дронов. Кроме того, были зафиксированы атаки с использованием дронов-камикадзе.
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Анализируя данные о количестве снарядов, выпущенных со стороны Украины
с начала декабря, можно заметить значительные колебания в этом показателе. Например, 6 декабря наблюдалось резкое увеличение числа снарядов - 133 штуки, в то время как 3 декабря было зарегистрировано всего 6 прилетов. Кроме того, 7 декабря количество снарядов сократилось до 30, что свидетельствует о снижении интенсивности обстрелов, учитывая, что в предыдущие три дня количество снарядов составляло более 70 в день. Это может быть связано с различными факторами, такими как изменения в тактике или погодными условиями.
"В Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено 10 снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших и разрушений нет. На окраине села Козинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. На окраине села Сподарюшино противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе, а также сбросил с квадрокоптера одно взрывное устройство", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе
по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Наумовка с дрона сброшено одно взрывное устройство. В Волоконовском районе на окраине села Коновалово с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Обошлось без последствий, уточнил глава региона.
В Краснояружском районе, по словам губернатора, обстреляли село Графовка 4 раза из артиллерии, повреждения выявлены в трех частных домовладениях.
"В Шебекинском городском округе по хутору Мухин выпущено 5 минометных снарядов, по селу Белянка – 3, по МАПП "Шебекино" – 2 минометных снаряда", - отметал глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.