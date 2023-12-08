https://ria.ru/20231208/obstrel-1914549691.html

ВСУ выпустили по пяти районам Белгородской области 30 снарядов

ВСУ выпустили по пяти районам Белгородской области 30 снарядов - РИА Новости, 08.12.2023

ВСУ выпустили по пяти районам Белгородской области 30 снарядов

Украинские военные выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области 30 снарядов за прошедшие сутки, в том числе 10 снарядов из РСЗО "Град" по селу... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:27

2023-12-08T11:27

2023-12-08T11:27

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

белгородский район

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

БЕЛГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Украинские военные выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области 30 снарядов за прошедшие сутки, в том числе 10 снарядов из РСЗО "Град" по селу Мокрая Орловка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В пятницу губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 7 декабря. По его информации, за последние сутки украинская армия обстреляла пять муниципалитетов, выпустив 30 снарядов, включая пять взрывных устройств с дронов. Кроме того, были зафиксированы атаки с использованием дронов-камикадзе. Анализируя данные о количестве снарядов, выпущенных со стороны Украины с начала декабря, можно заметить значительные колебания в этом показателе. Например, 6 декабря наблюдалось резкое увеличение числа снарядов - 133 штуки, в то время как 3 декабря было зарегистрировано всего 6 прилетов. Кроме того, 7 декабря количество снарядов сократилось до 30, что свидетельствует о снижении интенсивности обстрелов, учитывая, что в предыдущие три дня количество снарядов составляло более 70 в день. Это может быть связано с различными факторами, такими как изменения в тактике или погодными условиями. "В Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено 10 снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших и разрушений нет. На окраине села Козинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. На окраине села Сподарюшино противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе, а также сбросил с квадрокоптера одно взрывное устройство", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Наумовка с дрона сброшено одно взрывное устройство. В Волоконовском районе на окраине села Коновалово с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Обошлось без последствий, уточнил глава региона. В Краснояружском районе, по словам губернатора, обстреляли село Графовка 4 раза из артиллерии, повреждения выявлены в трех частных домовладениях. "В Шебекинском городском округе по хутору Мухин выпущено 5 минометных снарядов, по селу Белянка – 3, по МАПП "Шебекино" – 2 минометных снаряда", - отметал глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231203/ukraina-1913444247.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, белгородский район, вооруженные силы украины