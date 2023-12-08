Москва и Минск обсуждают СП по выпуску оборудования для обращения с ТКО

МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко заявила, что есть целесообразность в создании совместного с Белоруссией предприятия по производству оборудования для отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами. "Предлагаем рассмотреть инициативы о создании совместного предприятия по производству оборудования для отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории республики", - сказала Абрамченко в пятницу в Минске во время встречи с вице-премьером Белоруссии Петром Пархомчиком. Перспективный проект, по её словам, — выпуск шасси Минского автозавода с поворотной осью. "Это необходимо для производства мусоровозов для работы в стесненных городских условиях. На сегодня уже готов опытный образец, который проходит тестовую эксплуатацию", - пояснила Абрамченко. Она высказала заинтересованность российской стороны в поставках специализированной техники Минского автомобильного завода. "По нашим оценкам МАЗ может закрыть порядка 40% потребности региональных операторов в спецтехнике, это около 1300 единиц текущей потребности и 1100 единиц – ежегодно", - отметила Абрамченко. Говоря о крупных проектах в сфере обращения с ТКО, над которыми работают стороны, она упомянула совместное росийско-белорусское предприятие по переработке шин. "РЭО (Российский экологический оператор - ред.) и крупнейший завод по переработке изношенных шин и резинотехнических изделий Республики Беларусь и стран СНГ "Экологическая Альтернатива" планируют к реализации в Воронежской области создание производства мощностью 15 тысяч тонн в год. Общая стоимость проекта составляет 812 миллионов рублей. Финансирование РЭО запланировано на I-II кварталы 2024 года и составит 730,4 миллиона рублей", - рассказала вице-премьер. Она подчеркнула, что в целом опыт поиска совместных решений России и Белоруссии в отрасли обращения с отходами уже даёт свои плоды. Абрамченко рассказала, что взаимодействие осуществляется на уровне профильных организаций: Российского экологического оператора и государственного учреждения "Оператор ВМР" от Белоруссии. В 2021 году был подписан план-график мероприятий по взаимодействию на 2022-2023 годы. "Результатом этих мероприятий в первую очередь стало обновление механизма Расширенной ответственности производителя — Россия использовала опыт переноса ответственности за утилизацию упаковки на её производителей. Вместе мы занимаемся синхронизацией систем РОП: подходов к расчёту ставок экосбора, созданию совместных мощностей по утилизации отходов, совершенствованию таможенных процедур", - отметила она.
Сотрудники коммунальных служб во время уборки мусора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко заявила, что есть целесообразность в создании совместного с Белоруссией предприятия по производству оборудования для отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
"Предлагаем рассмотреть инициативы о создании совместного предприятия по производству оборудования для отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории республики", - сказала Абрамченко в пятницу в Минске во время встречи с вице-премьером Белоруссии Петром Пархомчиком.
Перспективный проект, по её словам, — выпуск шасси Минского автозавода с поворотной осью. "Это необходимо для производства мусоровозов для работы в стесненных городских условиях. На сегодня уже готов опытный образец, который проходит тестовую эксплуатацию", - пояснила Абрамченко.
Она высказала заинтересованность российской стороны в поставках специализированной техники Минского автомобильного завода. "По нашим оценкам МАЗ может закрыть порядка 40% потребности региональных операторов в спецтехнике, это около 1300 единиц текущей потребности и 1100 единиц – ежегодно", - отметила Абрамченко.
Говоря о крупных проектах в сфере обращения с ТКО, над которыми работают стороны, она упомянула совместное росийско-белорусское предприятие по переработке шин. "РЭО (Российский экологический оператор - ред.) и крупнейший завод по переработке изношенных шин и резинотехнических изделий Республики Беларусь и стран СНГ "Экологическая Альтернатива" планируют к реализации в Воронежской области создание производства мощностью 15 тысяч тонн в год. Общая стоимость проекта составляет 812 миллионов рублей. Финансирование РЭО запланировано на I-II кварталы 2024 года и составит 730,4 миллиона рублей", - рассказала вице-премьер.
Азбука на выброс: как правильно сортировать мусор
10 ноября, 10:00
Она подчеркнула, что в целом опыт поиска совместных решений России и Белоруссии в отрасли обращения с отходами уже даёт свои плоды.
Абрамченко рассказала, что взаимодействие осуществляется на уровне профильных организаций: Российского экологического оператора и государственного учреждения "Оператор ВМР" от Белоруссии. В 2021 году был подписан план-график мероприятий по взаимодействию на 2022-2023 годы. "Результатом этих мероприятий в первую очередь стало обновление механизма Расширенной ответственности производителя — Россия использовала опыт переноса ответственности за утилизацию упаковки на её производителей. Вместе мы занимаемся синхронизацией систем РОП: подходов к расчёту ставок экосбора, созданию совместных мощностей по утилизации отходов, совершенствованию таможенных процедур", - отметила она.
Как сделать мусор полезным: лайфхаки, доступные всем
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.