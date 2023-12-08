https://ria.ru/20231208/oborudovanie-1914661804.html

Москва и Минск обсуждают СП по выпуску оборудования для обращения с ТКО

Москва и Минск обсуждают СП по выпуску оборудования для обращения с ТКО - РИА Новости, 08.12.2023

Москва и Минск обсуждают СП по выпуску оборудования для обращения с ТКО

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко заявила, что есть целесообразность в создании совместного с Белоруссией предприятия по... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:01

2023-12-08T17:01

2023-12-08T17:01

союзное государство

экономика

белоруссия

россия

виктория абрамченко

минский автомобильный завод

российский экологический оператор

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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко заявила, что есть целесообразность в создании совместного с Белоруссией предприятия по производству оборудования для отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами. "Предлагаем рассмотреть инициативы о создании совместного предприятия по производству оборудования для отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории республики", - сказала Абрамченко в пятницу в Минске во время встречи с вице-премьером Белоруссии Петром Пархомчиком. Перспективный проект, по её словам, — выпуск шасси Минского автозавода с поворотной осью. "Это необходимо для производства мусоровозов для работы в стесненных городских условиях. На сегодня уже готов опытный образец, который проходит тестовую эксплуатацию", - пояснила Абрамченко. Она высказала заинтересованность российской стороны в поставках специализированной техники Минского автомобильного завода. "По нашим оценкам МАЗ может закрыть порядка 40% потребности региональных операторов в спецтехнике, это около 1300 единиц текущей потребности и 1100 единиц – ежегодно", - отметила Абрамченко. Говоря о крупных проектах в сфере обращения с ТКО, над которыми работают стороны, она упомянула совместное росийско-белорусское предприятие по переработке шин. "РЭО (Российский экологический оператор - ред.) и крупнейший завод по переработке изношенных шин и резинотехнических изделий Республики Беларусь и стран СНГ "Экологическая Альтернатива" планируют к реализации в Воронежской области создание производства мощностью 15 тысяч тонн в год. Общая стоимость проекта составляет 812 миллионов рублей. Финансирование РЭО запланировано на I-II кварталы 2024 года и составит 730,4 миллиона рублей", - рассказала вице-премьер. Она подчеркнула, что в целом опыт поиска совместных решений России и Белоруссии в отрасли обращения с отходами уже даёт свои плоды. Абрамченко рассказала, что взаимодействие осуществляется на уровне профильных организаций: Российского экологического оператора и государственного учреждения "Оператор ВМР" от Белоруссии. В 2021 году был подписан план-график мероприятий по взаимодействию на 2022-2023 годы. "Результатом этих мероприятий в первую очередь стало обновление механизма Расширенной ответственности производителя — Россия использовала опыт переноса ответственности за утилизацию упаковки на её производителей. Вместе мы занимаемся синхронизацией систем РОП: подходов к расчёту ставок экосбора, созданию совместных мощностей по утилизации отходов, совершенствованию таможенных процедур", - отметила она.

https://realty.ria.ru/20231110/sortirovka-1908126149.html

https://ria.ru/20230706/lifestyle-1882415341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, россия, виктория абрамченко, минский автомобильный завод, российский экологический оператор